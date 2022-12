“Che il 2023 rafforzi in tutti noi il senso di coesione e di appartenenza” [VIDEO]

Alla Vigilia di Natale arrivano gli auguri anche da parte del sindaco di Bra Gianni Fogliato.

“In questi giorni uno dei miei compiti principali è stato quello di preparare il bilancio previsione 2023. Un documento che evidenzia i problemi e le difficoltà che la città sta vivendo, ma anche il grande senso di comunità che tutti i cittadini hanno: il fatto di sentirsi componenti importanti di Bra. Questo mi rafforza la convinzione che i problemi possono diventare opportunità. Opportunità che partono da progettualità e che poi devono coinvolgere la città intera.

Il mio augurio è che il 2023 rafforzi in tutti noi, me per primo, in ognuno per i propri compiti e responsabilità, il senso di coesione e di appartenenza, e di essere protagonisti per la nostra città.

Auguri di un sereno Natale e di un anno nuovo che ci faccia sentire forti compagni di strada”.