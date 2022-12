"Che sia un Natale sereno e un 2023 ricco di soddisfazioni e soprattutto di serenità" [VIDEO]

In questa giornata di Vigilia il sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo rivolge un messaggio di serenità e speranza ai suoi concittadini e a tutta la Granda.

"In questi sei mesi di mandato come sindaco, insieme a tutta l'amministrazione, abbiamo messo in campo nuove strategie, raccogliendo quanto era già stato messo in pratica da chi ci ha preceduti" - spiega il primo cittadino - "Questa è un'occasione gradita per fare gli auguri, ma anche per tracciare un bilancio che risulta positivo.

Come sindaco di Mondovì, ma anche come presidente della provincia di Cuneo, ci tengo ad augurare a tutti un sereno Natale e un 2023 che sia ricco di soddisfazioni, salute e serenità, credo che tutti noi meritiamo un goccio di serenità al giorno e questo è l'augurio che mi proviene dal cuore".