Dopo 34 anni chiude "Il Quadrifoglio", storica cremeria, bar, pasticceria di Chiusa di Pesio

Un piccolo mondo antico, dove poter acora leggere il giornale o un libro, seduti in tranquillità gustando un caffè, un buon gelato o dei pasticcini.

Ha fatto la storia di Chiusa di Pesio "Il Quadrifoglio", cremeria, bar, pasticceria che chiuderà il 31 dicembre di quest'anno.

Dopo quasi 34 anni di passione e cura per i tanti clienti, diventati nel tempo amici, Marina, Elisa, Massimo, Franco e Andrea concludono la loro avventura dietro il bancone.

"Abbiamo aperto il primo locale a Chiusa di Pesio il 1° agosto del 1989 - ci racconta la signora Marina - "poi dal 16 luglio del 1994 abbiamo aggiunto la pasticceria, trasferendo il locale nella sede attuale. In questi anni, anche nel periodo della pandemia, i nostri clienti ci sono sempre stati accanto. Nel periodo in cui, a causa delle restrizioni, si poteva solo effettuare servizio da asporto ci siamo reinventati, organizzando un nuovo sistema per poter continuare a offrire il nostro servizio ai clienti. Più di tutto mi mancherà poter parlare con loro ogni giorno".

C'è tanta passione nelle parole della signora Marina che ha ripercorso con noi la nascita e la crescita di questo storico locale, ricordando quanta importanza ha sempre avuto il servizio e la cura dei clienti per tutto lo staff de "Il Quadrifoglio".

Una vocazione più che un lavoro perché chi si occupa di ristorazione e commercio si trova spesso a dover anteporre le necessità dei clienti a quelle della famiglia, perché mentre gli altri festeggiano Natale, Capodanno o la festa della Mamma, c'è qualcuno che con amore e cura sta preparando i dolci e rendere speciali questi eventi.

Una passione che sembra siano rimasti in pochi ad avere.

"Abbiamo cercato di cedere l'attività - spiegano - ma in pochi sono venuti a chiedere informazioni. A spaventare è soprattutto il tempo che noi abbiamo sempre dedicato al locale, sacrificando quello con la famiglia. Sarebbe impossibile quantificare le ore che abbiamo trascorso in laboratorio o per il confezionamento. Per questo, purtroppo, dopo la nostra chiusura non ci sarà al momento un proseguo".

Non sono stati i costi energetici o la crisi post pandemica a far maturare la decisione della chiusura alla famiglia de "Il Quadrifoglio", semplicemente, dopo tanti anni di duro lavoro era giusto per loro godersi un po' di meritato riposo e i nipotini.

"Sono tante le dimostrazioni di affetto che abbiamo ricevuto in questi giorni - concludono - sappiamo che ci mancherà tanto, ma per noi inizia un nuovo capitolo. Ci teniamo a ringraziare di cuore tutti i nostri clienti che ci hanno sempre sostenuti in questi anni. Chiudiamo la nostra porta, ma vogliamo che sappiate che è stato bello far parte delle vostre vite e condividere con voi i momenti più importanti, vi porteremo sempre nei nostri cuori. Fino alla fine del 2022 saremo ancora qui per voi, per regalarvi ancora dolcezza con i nostri panettoni, pandori e con tutta la pasticceria, nostro marchio di fabbrica. Sarà il nostro modo di farci ricordare con dolcezza".