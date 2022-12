Gli auguri del Blocco Parto e della Ginecologia dell'ospedale di Verduno [VIDEO]

Riceviamo e pubblichiamo gli auguri in musica da parte del Blocco Parto dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



Unito al ringraziamento da parte dello staff della S.C. Ostetricia e Ginecologia:



“Come infermieri abbiamo la possibilità di guarire il cuore, la mente e l’anima e il corpo dei nostri pazienti, le loro famiglie e noi stessi. Essi possono dimenticare il tuo nome, ma non potranno mai dimenticare come li ha fatti sentire.

Il prendersi cura è l’essenza di noi infermieri”.

È stato un anno ricco di cambiamenti e di obiettivi raggiunti. Un ringraziamento speciale al nostro Direttore di Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia, Dott. Alessandro Buda, alle Dottoresse e agli Specializzandi. Un grazie ad ognuna di noi, infermiere ed oss, supportate dalla nostra Coordinatrice, Monica Ferrero.

È il gruppo a fare la differenza, non il singolo.

Abbiamo lavorato insieme per la realizzazione di un reparto nuovo, attento ai bisogni delle nostre pazienti. Ogni biglietto, conservato come un dono prezioso su questo tabellone, rappresenta il vissuto di ognuna di loro, alle quali facciamo i nostri più sentiti auguri di buone feste".