Mons. Cristiano Bodo: “Vi auguro che ogni domenica sia un vero Natale” [VIDEO]

Vi auguro un Natale di speranza perche Dio si è fatto uomo per noi. Voglio portarvi a riflettere su di un brano della Bibbia, Antico Testamento, 'Il tronco di Iesse'. Un tronco che non dà più frutti, ma in realtà il nuovo frutto è Gesù. Accogliere Dio significa accogliere la vita, accogliere il senso della vita stessa. Mi auguro che tutti possiate accogliere il Signore nella vostra vita, poichè sia veramente Natale e la vita possa veramente fiorire. Andare alla grotta di Betlemme, alla grotta del pane, significa cercare di andare ogni domenica alla mensa del Signore. La grotta di Betlemme è quel pane che dà la vita. E quel pane è Cristo stesso. Accogliamolo ogni domenica alla mensa del Signore.

Vi auguro che ogni domenica sia un vero Natale. Una Gioia vera anche quando ci sono sofferenze prove e malattie, ma dentro di noi c'è una forza grande e misteriosa che è la presenza di Dio. Cerchiamo di fare nostro questo invito, di andare alla grotta di Betlemme per trovare fiorito il tronco di Iesse affinchè l'amore vinca il male e l'amore possa finalmente prendere tutta la nostra vita. Per essere segno, esempio e testimonianza di una vita cristiana affidata totalemente al Dio fatto uomo per noi.

Buon Natale a tutti, giovani, bimbi, adulti, famiglie e anziani. Che Gesù possa nascere in ciascuno di voi.

Monsignor Cristiano Bodo

Vescovo di Saluzzo