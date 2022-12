Santuario della Madonna dei Fiori di Bra: orari delle celebrazioni nel Tempo di Natale

Un giorno che ne dura otto, è l’Ottava di Natale, la celebrazione liturgica che la Chiesa svolge fin dai suoi primi secoli, prolungando il giorno della nascita di Gesù Cristo, 25 dicembre (Leggi qui https://www.targatocn.it/2022/12/17/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/natale-2022-a-bra-tutti-gli-orari-delle-celebrazioni-religiose-in-citta.html ), per otto giorni fino al 1° gennaio.

Questi gli orari delle celebrazioni al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra nell’Ottava di Natale, nella quale è inserito il Triduo di preghiera in preparazione alla festa dell’apparizione di giovedì 29 dicembre (Leggi qui https://www.targatocn.it/2022/12/19/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/tutto-pronto-a-bra-per-la-festa-dellapparizione-della-madonna-dei-fiori-una-storia-lunga-686-ann.html ) sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, nato dalla bella esperienza vissuta nel giugno scorso a Roma nel 10° incontro mondiale delle Famiglie e dal messaggio di papa Francesco molto intenso e profondo che è un programma di vita per le famiglie cristiane.