"Vi auguro la pace, a partire da quella del cuore": gli auguri di Mons. Miragoli, vescovo di Mondovì [VIDEO]

Per il Santo Natale 2022 condividiamo con tutti i nostri lettori il messaggio di pace e gli auguri di Monsignor Egidio Miragoli, Vescovo di Mondovì:

"Il mio augurio prende spunto dal Vangelo che ascolteremo la Notte di Natale. - spiega Monsignor Egidio Miragoli - "Gloria a Dio nell'alto dei cieli e Pace in Terra agli uomini amati dal signore. Pace in terra: penso che sia un'urgenza, considerati gli oltre 300 giorni di guerra che affligono l'Ucraina. Il tema della pace non tocca solo nazioni e popoli.