C’è tutta la magia del Natale negli eventi in programma nella Granda per questo lungo fine settimana

Ecco alcune delle tante proposte per questo lungo fine settimana. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione e verifica gli orari di apertura delle mostre ed esposizioni nelle festività natalizie. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Le recenti nevicate hanno dato il via alla stagione invernale. Per conoscere le stazioni sciistiche e i centri fondo cuneesi aperti oggi, vai su: www.visitcuneese.it/dettaglio-esperienza/-/d/vacanze-neve-alpi-di-cuneo. Con la festa dell’Immacolata, per tradizione, sono stati aperti al pubblico mostre di presepi, presepi storici, presepi viventi, meccanici e in movimento.

Scoprili tutti su: www.presepiingranda.it

Presepi viventi

A Murazzano, nell’Alta Langa, il Presepe Vivente ritorna con tutta la sua magia sabato 24 dicembre dalle 20. I figuranti si dislocheranno tra la piazza della parrocchia di San Lorenzo e via Conte Adami. Saranno allestite alcune capanne sotto le quali gli attori murazzanesi mostreranno come si svolgevano alcuni antichi mestieri. La porzione di centro storico interessata sarà illuminata soltanto dalle fiaccole per ricreare l’atmosfera dell’antica Betlemme. Angioletti e musicanti accompagneranno i visitatori con i canti natalizi e la capanna della Natività sarà situata nella piazza della Parrocchia di San Lorenzo. La Messa sarà celebrata alle 22.30 e, al termine, la Proloco servirà cioccolata calda e panettone. Il presepe vivente resterà visitabile fino alla mezzanotte. Si potrà anche visitare la torre medioevale. Info: www.facebook.com/Murazzanoproloco

A Bene Vagienna sabato 24 dicembre, dalle 20.30 alle 22.30 andrà in scena la magia del Presepe Vivente nella splendida cornice del Convento francescano. L’ingresso del Presepe è in piazza San Francesco, poi, percorrendo il chiostro e passando per i locali interni, si giungerà alla capanna che ospita Gesù Bambino. Quindi costeggiato l’orto, un tempo curato dai frati, si andrà verso l’uscita in via San Giovanni Bosco. Tante giovani famiglie benesi animeranno i vari quadri degli antichi mestieri. I figuranti parteciperanno alla Messa nella parrocchiale alle ore 23.

Torna a Peveragno il magico periodo del "Natale in Contrada". L’evento è in programma il 24 dicembre dalle ore 19.30 e il 26 dicembre dalle ore 19. Andrà in scena la tradizionale rievocazione storica dei vecchi mestieri e il presepe vivente per le vie del centro storico. Parteciperanno oltre 200 figuranti, la Croce Rossa riprodurrà un ospedale, il regio esercito avrà muli e attrezzature all’interno della caserma. Sono previste degustazioni e punti ristoro. Ad intrattenere i visitatori anche gli spettacoli natalizi interpretati dai Gai Saber e dalla Compagnia del Birùn. Il 26 dicembre alle 22.30 il consueto spettacolo di fuochi d’artificio in collaborazione con la pirotecnica “PIRO G” Campioni d’Italia 2020. Ingresso a 8 euro, gratuito per i bambini sotto gli 8 anni; nel biglietto sono compresi 8 tagliandi per le degustazioni. Info: www.facebook.com/prolocopeveragno

Nella frazione Bandito di Bra il Presepe Vivente è in programma sabato 24 dicembre, dalle ore 20.30 alle 23 e lunedì 26 dicembre, dalle 15 alle 19, all’interno dei cortili e nel chiostro della parrocchia Assunzione di Maria Vergine. Saranno rappresentati la Natività, gli antichi mestieri e scene di vita quotidiana. Evento ad entrata libera con offerta per i restauri della parrocchiale.

Torre Mondovì presenta il suo Presepe Vivente il 24 ed il 27 dicembre dalle ore 21 alle ore 23. Nel piccolo borgo si potranno ammirare antichi mestieri, centurioni romani ed eleganti Re Magi, in un mix fra realtà e fantasia. Grazie all’Organizzazione di volontariato “Come Voi, Insieme a voi” sarà un presepe inclusivo, al quale prenderanno parte anche alcuni ragazzi disabili del Centro Anffas La Vignola e del Centro diurno Alveare di Mondovì. Durante le due serate sarà possibile ammirare i presepi realizzati con materiali di riciclo dalle associazioni che operano nel monregalese con ragazzi disabili. Saranno presenti anche i “Presepi dal Mondo” dell’associazione Onlus L’Aquilone di Farigliano e il Presepe realizzato dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Torre Mondovì.

Entrata con offerta libera. Info: www.facebook.com/presepeviventetorremondovi

Appuntamento con il Presepe Vivente a Brossasco sabato 24 e lunedì 26 dicembre con una indimenticabile passeggiata natalizia nello splendido scenario del centro storico con la rappresentazione di antichi mestieri e preparazione di piatti tipici da gustare. La tenue luce delle torce illuminerà le vie e i visitatori potranno scaldarsi con il fuoco dei ceppi, ammirando le lavorazioni tradizionali delle attività tipiche montane svolte nei locali riscaldati dalle stufe a legna. I pastori con il gregge e la musica di suonatori per le vie del borgo accompagneranno i visitatori che potranno degustare i piatti tipici lungo il percorso. Non mancherà la stalla con il bue, l'asinello e la Sacra Natività. L'inizio è per le 18 del 24 dicembre. La serata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa di mezzanotte. La rievocazione verrà riproposta il 26 dicembre a Santo Stefano dalle 17 alle 23. Negli stessi giorni con gli stessi orari sarà aperto al pubblico il Museo del Legno. L'ingresso è gratuito. Info: www.facebook.com/people/Pro-Brossasco-Valle-Varaita/100057452439309

La Pro Loco di Dogliani Castello, propone nella sera del 24 dicembre dalle 20.30 la rappresentazione del “Presepe Vivente”. L’antico borgo Castello di Dogliani si trasformerà nella Betlemme di duemila anni fa con uno scenario coinvolgente in cui circa 350 personaggi con i costumi dell’epoca animeranno le botteghe di artigiani, le locande, le case dei contadini e dei ricchi signori alla luce dei fuochi e delle fiaccole disseminate in tutte le vie. Tra i mestieri rappresentati ci saranno il fabbro, il vasaio, i pastori che riportano le loro pecore all’ovile, i viandanti che si fermano nelle osterie a mangiare qualcosa, il falegname, lo scultore di pietre, l’impagliatore di sedie, il bottaio, il fornaio, il pescatore, le filatrici, le ricamatrici, il dotto, il censore, la scuola, i soldati e tanti altri personaggi. Maria e Giuseppe affaticati per il viaggio, a dorso dell’asinello, percorreranno le vie in mezzo alla gente chiedendo un riparo per la notte che troveranno grazie alle indicazioni del pastore Gelindo. In una capanna situata nel torrione medioevale del borgo ad attenderli c’è un bue, gli angioletti e i pastori. Una grande stella cometa sorvolerà il presepe vivente, partendo dal campanile della chiesa fino al torrione, annuncerà la nascita di Gesù Bambino. Le nenie dei pastori accompagneranno i visitatori. Ingresso a 5 euro, senza prenotazione. Info: www.facebook.com/proloco.castello

A Valgrana, il 24, il 28 dicembre e il 5 gennaio, appuntamento con il Presepe Vivente dalle 20.30. Torna quest'anno lungo le vie del centro storico, con la tipica rappresentazione degli antichi mestieri e della Natività. Il paese si trasformerà per dar vita ad un Presepe Vivente originale ed unico nel suo genere. Il percorso si snoderà lungo tutta la parte più antica e caratteristica del Paese, con la rievocazione degli antichi mestieri e la degustazione dei prodotti locali. Sono previsti 350 figuranti in 60 rappresentazioni di antichi mestieri. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza e in particolar modo servirà per il ripristino e la sistemazione di quelle antiche opere d'arte presenti sul territorio, che, senza un intervento conservativo, rischiano di scomparire per sempre.

Info: www.comune.valgrana.cn.it

A Prea la gente parla ancora il dialetto del “Kie” (che significa io), ed è questo suggestivo paese che fa da cornice alla 40° edizione del Presepe Vivente il 24 e 26 dicembre e il 5 gennaio

Fra i mestieri, ambientati nelle capanne e nelle antiche abitazioni che si affacciano lungo il per‐ corso della sacra rappresentazione, ci sarà anche la vijà, la “veglia” che si faceva una volta nelle stalle illuminate dal lume a petrolio. La rappresentazione sarà animata da 250 figuranti, impegnati ad interpretare più di 50 mestieri tipici dell’alta valle Ellero, tra cui il lavoro al telaio. Da scoprire i piatti da gustare che spaziano dalle saporite frittelle di mele ai croccanti mondaj, dalla confortevole polenta al fumante vin brulè e alla cioccolata calda. I visitatori che parcheggeranno le auto lungo la strada che da Norea porta a Prea potranno utilizzare il servizio gratuito di bus navetta. L’ingresso costa 6 euro. Info: www.facebook.com/circoloacliamicidiprea

A Bagnasco il “Presepe Vivente” andrà in scena nelle serate del 24 e 26 dicembre dalle 19.30. Il percorso, rischiarato solo dalla luce calda di torce e candele, si snoderà tra le antiche vie di Betlemme, tra scene di vita quotidiana. Le scenografie, assai complesse, ripropongono alcuni momenti salienti della Natività: la casa di Maria, quella di Giuseppe e di Elisabetta, il palazzo di Erode, la capanna con la stella cometa che guiderà i Re Magi. I personaggi si muoveranno su questo percorso, seguiti dai visitatori, che potranno anche degustare gli assaggi e le bevande proposti lungo il tragitto. La Sacra rappresentazione inizierà alle 21. L’ingresso costa 5 euro (gratuito per i bambini di altezza inferiore a 120 cm). Con il biglietto verranno consegnate cinque monete in omaggio, che si potranno spendere subito durante il percorso gastronomico a tema.

Ci sarà anche il contest fotografico #presepebagnasco. Info: www.presepedibagnasco.it

A Sanfront, sabato 24 dicembre, a partire dalle ore 21.30 andrà in scena il Presepe Vivente. La rappresentazione si svolgerà nel centro storico cittadino e nelle stradine della parte alta del paese fino alla chiesa parrocchiale, dove si troverà la capanna con Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù. Saranno rappresentate antiche botteghe, mestieri di una volta, osterie, artigiani e le locande di un tempo. Verranno distribuiti bevande calde, cioccolata calda, vin brulè, panettoni, frittelle, polenta e caldarroste. Ad accogliere i visitatori ed i figuranti ci saranno balli occitani e cantori locali che proporranno brani natalizi e il gruppo dei bambini coordinato da Adalberto Amici. Protagonista assoluta della serata sarà la Sacra Famiglia. I protagonisti della Rievocazione percorreranno le strade del paese, fino a raggiungere la chiesa parrocchiale dove, alle ore 24, sarà celebrata la santa messa di mezzanotte. Info: www.comune.sanfront.cn.it

A Prazzo, in Val Maira, il Presepe Vivente andrà in scena sabato 24 dicembre dalle 21.30 da Prazzo Superiore a Prazzo Inferiore. Al termine ci sarà la Santa Messa. Gli organizzatori raccomandano abbigliamento e calzature adeguati al percorso e consigliano di munirsi di pila.

Info: www.vallemaira.org/eventi/presepe-vivente-a-prazzo

Altre proposte natalizie

Babbo Natale e i suoi elfi sono arrivati ad Alba e stazioneranno sotto il colorato tendone del Circo Medini, ribattezzato per l’occasione il “Circo di Babbo Natale”. Gli artisti circensi proporranno spettacoli per tutto il periodo natalizio fino all’8 gennaio. Appuntamento in piazza Adolfo Sarti di fronte all’Hotel I Castelli. Sabato 24 spettacolo alle 16.30, domenica 25 e lunedì 26 dicembre alle 16 e alle 18.30. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

A Bernezzo, nella notte della vigilia, sabato 24 dicembre, si svolgerà la tradizionale fiaccolata che dall’albero sulla collina scende alla parrocchiale per la Messa delle 23. L’appuntamento sarà alle 22 alla chiesa della Maddalena. Info: www.facebook.com/prolocobernezzo

A Pian Munè, Paesana, i rifugi offrono un menù dedicato con prodotti tipici e gustosi al caldo della grande stufa e circondati da un paesaggio innevato incantevole. Possibile cenare la Vigilia di Natale al Rifugio Pian Munè a quota 1535 metri dove si arriva con l’auto. Per il pranzo di Natale tavoli disponibili anche nella sala interna del Rifugio in quota a 1890 metri raggiungibile anche con la seggiovia. La stazione manterrà aperti tutti i giorni, dal 24 dicembre all’8 gennaio, con le sue piste da discesa, il tapis roulant per i principianti, la seggiovia per la salita in quota anche dei pedoni ed i rifugi che saranno a disposizione anche a cena per i suggestivi menù tipici.

Da non perdere la “Promo Vacanze di Natale”, con il biglietto di andata e ritorno in seggiovia ed il pranzo in quota a 25 euro. Sabato 24 dicembre è in programma “Babbo Natale sugli sci”, con un “Babbo”, da cercare sulle piste, pronto a lasciare un regalino a tutti i bimbi. Lunedì 26, invece, sarà giornata di “Jingle Bell Rock”, con musica al rifugio in quota a partire dalle ore 13.

Info: www.facebook.com/PianMune e www.pianmune.it

A Savigliano sabato 24 dicembre, alle 11, Natale d’incanto, musica dal vivo a cura del coro InCanto, in piazza Santa Rosa. Info: www.facebook.com/cittadisavigliano

A Cuneo sabato 24 dicembre dalle 9 alle 19.30 gli artigiani e commercianti di piazza Europa proporranno manufatti di qualità con l’inserimento di motivi personalizzati su richiesta dell’acquirente. Dalle 10.30 alle 16 non mancherà Babbo Natale per le foto e il giro in carrozza. Il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Fondazione Ospedale S. Croce e Carle Onlus. Dalle ore 15 il Comando dei vigili del fuoco di Cuneo sarà protagonista in piazza Galimberti con i mezzi e l'intrattenimento per i bambini e adulti. Info: www.facebook.com/cuneoilluminata

Sempre a Cuneo lunedì 26 dicembre la Compagnia Il Melarancio proporrà il Gioco della Stella per grandi e piccini. Accoglienza alle 15.30 in piazzetta del Teatro con giochi, musica, parole e per concludere, tutti a teatro con lo spettacolo “Pigiami” della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. In caso di maltempo le attività previste all’aperto si terranno sotto la tettoia di piazza Virginio.

Info e programma completo: www.melarancio.com

A Mondovì il mercatino dell’artigianato e antiquariato di piazza Ellero si terrà lunedì 26 dicembre.

Si potranno trovare oggettistica, artigianato d’epoca o moderno, collezionismo, antiche stampe, cornici, ceramiche, pezzi d’arte, giocattoli, libri e fumetti, riviste, dischi, arredamento vintage e modernariato, bigiotteria e tanto altro. Il mercato sarà aperto fin dal mattino.

Info: www.cuneomanifestazioni.it Nella città proseguono le iniziative per il Natale. In piazza Maggiore, tutti i giorni dalle 19 alle 24, c’è “Luci a Piazza”, lo show luminoso con le proiezioni sui palazzi storici. Il presepe ligneo del maestro Mario Ceroli, artista scultore del legno, è esposto presso la cripta del Duomo. In piazza Cesare Battisti c’è la pista di pattinaggio. Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

A Villanova Mondovì, da domenica 25 dicembre tutti i giorni fino all’8 gennaio, si potranno visitare i Presepi in Grotta nella Grotta dei Dossi. La grotta si presenta come una spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome dalle sfumature più incredibili che ne fanno la grotta più colorata d’Italia. Visite alle 15, 16 e 17, prenotazione obbligatoria.

Info: www.grottadeidossi.it/grottadeidossi/home.html

A Frabosa Sottana la grotta del Caudano è aperta ai visitatori da lunedì 26 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 (escluso il primo dell’anno) con visite guidate alle ore 10.30. Obbligatoria la prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente a quello della visita programmata.

Info: www.facebook.com/mondole.infopoint

A Piasco con Stradafacendo Natale si potranno visitare 106 presepi e alberi di Natale sparsi in tutti gli angoli del paese, grazie a uno slancio corale che durerà fino al 15 gennaio. Per facilitare la visita, i presepi sono stati numerati ed è stata stampata una cartina di Piasco con tutte le vie e le indicazioni utili per trovarli. Data la vastità del territorio interessato, i presepi sono stati suddivisi su tre percorsi: Piasco capoluogo, frazione Sant'Antonio e itinerario collinare.

Info e cartina: www.piasco.net/public/allegati/361/cartina_presepi_2022.pdf

A Ceva proseguono gli appuntamenti del “Dicembre Cebano 2022”. Sabato 24 dicembre è in programma lo spettacolo di Natale al cinema Sala Borsi, alle 23 gli Alpini distribuiranno cioccolata e vin brulè davanti al Duomo. Saranno visitabili i presepi nella chiesa di San Carlo e in quella di Santa Maria. Info: www.comune.ceva.cn.it/it-it/home

Sabato 24 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il trenino di Natale del Banco Azzoaglio viaggerà per le strade e le piazze della città. Partendo da piazza dei Cappuccini, in compagnia dei canti natalizi, si andrà alla scoperta dei particolari più suggestivi della cittadina attraversata dal Tanaro. L’accesso ai vagoni sarà consentito sia ai bambini che agli adulti e sarà completamente gratuito. A tutti coloro che parteciperanno verranno offerti dolcetti, caldarroste e panettone.

Ad Ormea, domenica 25 dicembre ci sarà il veglione di Natale con l'Orchestra Meo Tomatis, dalle ore 21.15 presso la Sala Società Operaia. Lunedì 26 dicembre alle 21.00, presso la Sala Società Operaia, appuntamento con il concerto del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro "Santo Stefano sotto al Solettone". Ingresso gratuito. Per tutto il periodo natalizio si potrà ammirare la Via dei Presepi da Ormea a Chionea e si potrà votare il Presepe preferito. Info: www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti/natale-a-ormeae www.facebook.com/people/Pro-loco-Ormea/100069878557586

A Dronero prosegue la rassegna “Natale quanto mi piaci!”. Sabato 24 dalle 22 in piazza Allemandi ci sarà il concerto “Canti natalizi sotto l’albero” con vin brulè, cioccolata calda e panettone.

Info: www.facebook.com/proloco.dronero

A Villar San Costanzo sabato 24 dicembre appuntamento per grandi e piccini con “Tuttinsieme Asiniamo Trekking di Natale”. Gli organizzatori: Vi aspettiamo per augurarci buon Natale e passeggiare insieme al nostro amico dalle orecchie lunghe dalle 14.00 alle 16.00 e poi farci gli Auguri con un buon Panettone e Cioccolata calda! Info: www.vallemaira.org/eventi/tuttinsieme-asiniamo-trekking-di-natale

Lunedì 26 dicembre a Roccabruna appuntamento con “Passeggiata di Natale tra le Borgate”, una camminata tra alcune borgate di Roccabruna aderenti a “Natale in Borgata”. Durante il percorso verranno offerte stuzzicherie e bevande. Ritrovo ore 16.30 nella piazza del Comune di Roccabruna. Costo: 5 euro a adulto (gratuito per i bimbi sotto i 10 anni). Si ricorda ai partecipanti di munirsi di torcia elettrica e di indossare abbigliamento e calzature adeguate.

Info: www.vallemaira.org/eventi/passeggiata-di-natale

Nel Roero, l’Ecomuseo delle Rocche propone due percorsi a tema natalizio. A Pocapaglia si può fare una suggestiva passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli ‪‎presepi spontanei nascosti tra la vegetazione. La partenza del percorso è fissata presso la rotatoria/parcheggio di fraz. Saliceto di Pocapaglia, dove ci sono le indicazioni di percorrenza. Un’altra passeggiata a tema natalizio nel Roero è il "Sentiero degli Alberi di Natale", allestito a Monticello d’Alba. È un percorso ad anello di un'ora e mezza di percorrenza, dove sono allestiti spontaneamente creativi alberi di Natale. Consigliato l'uso di scarpe da trekking per entrambi i percorsi.

Info: www.ecomuseodellerocche.it

Fino al 31 dicembre al il Filatoio di Caraglio, è in corso il “Temporary Shop” dedicato alla creatività degli artigiani cuneesi. Si potranno trovare dipinti e decoupage in legno, articoli in vimini, coltelli artigianali, bambole realizzate a mano, bijoux artigianali, creazioni in stoffa, Lo Spazio Creativo sarà aperto nel fine settimana il sabato, la domenica e i festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero. Chiuso il 25 dicembre. Info: www.filatoiocaraglio.it

A Boves i locali dell’ex Confraternita Santa Croce fanno da cornice ideale per la mostra dei Presepi realizzati artigianalmente con fantasia e creatività da grandi e piccini. In questo fine settimana sarà aperta sabato 24 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica 25 e lunedì 26 dicembre dalle 15 alle 18. Info: www.comune.boves.cn.it

A Cuneo, in occasione della mostra “I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese”, sabato 24 dicembre, alle 16, presso il Complesso Monumentale di San Francesco è in programma “Colori”, laboratorio per bambini dai 7 anni con Lucia Polano per scoprire i trucchi dei grandi maestri utilizzando solo pennelli e colori. Prenotazione consigliata, posti limitati.

Durante questo fine settimana la mostra sarà aperta sabato 24 e lunedì 26 dicembre dalle 10 alle 19.30, chiusa il giorno di Natale. Info: https://fondazionecrc.it

Alba fino al 6 gennaio si può respirare lo spirito del Natale con le Notti della Natività. Da ammirare l’astro dei desideri, l’albero degli auguri Ferrero, il trenino dei desideri, il presepe tradizionale in piazza Risorgimento e le spettacolari luci con proiezioni di stelle cadenti sui monumenti della città.

Info: www.facebook.com/natalealba

La “Mostra Mercato di Presepi dal Mondo” torna domenica al Monastero di San Biagio di Mondovì, nuova sede di “Casa do Menor”. Si potranno trovare natività provenienti da Kyrgyzstan, Guatemala, Thailandia, Indonesia, Turchia, Kenia, Peru, Ecuador, Ucraina, Polonia che fino al 6 gennaio 2023 sarà possibile ammirare o acquistare. La Mostra Mercato di Presepi dal Mondo si potrà visitare tutti i sabati e le domeniche fino all’Epifania dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Chiuso il 25 dicembre. Info: www.aquilonefarigliano.org

Lunedì 26 dicembre, dalle 14.30 al rifugio per animali Pinco Pallino di Cussanio, Fossano, ci sarà una grande festa, una giornata piacevole per i bambini per trasmettere loro l’amore e il rispetto verso gli animali e discutere con i genitori sull’importanza della presenza di un animale domestico nelle diverse fasi della crescita. I benefici che la vicinanza di un animale può avere per una migliore socializzazione dei bimbi saranno illustrati dalla dottoressa Laura Fissore, psicologa e volontaria del Pinco Pallino. Ci saranno banchetti e una merenda natalizia. Info: www.facebook.com/Pagina-Del-Canile-Pinco-Pallino-Club-271245319721148

Mostre e cultura nella Granda

A Mondovì ha riaperto Infinitum, l’innovativo percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Sabato 24 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, tutti coloro che visiteranno la Chiesa della Missione avranno diritto all'ingresso gratuito. Chiuso il 25 dicembre, aperto a Santo Stefano.

Info: www.facebook.com/Infinitum-Chiesa-della-Missione-Mondovì-110105130346562

Lunedì 26 dicembre ad Alba è in programma “Tra le righe di Fenoglio”, passeggiata guidata che percorre 11 tappe nel centro storico a partire da Piazza Rossetti 2. Il Centro Studi Fenogliani, in occasione delle festività natalizie, la propone il giorno di Santo Stefano alle 10.30. Una replica è già fissata per il giorno dell’Epifania, sempre alle 10.30. Info: www.beppefenoglio22.it

A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró, per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico, Capogrossi ed Hartung. Chiusa il 25 dicembre, aperta lunedì 26. Info: www.comune.cherasco.cn.it

“Mirò: sogno, forza e materia”, la mostra dedicata al celebre artista catalano, è aperta al pubblico in Casa Francotto a Busca. Apertura straordinaria al pubblico lunedì 26 dicembre: acquistando il biglietto d’ingresso in Casa Francotto gli organizzatori propongono la visita accompagnata all’ex convento dei Cappuccini, oggi “Parco-Museo dell’Ingenio”. La mostra sarà visitabile sabato 24 dicembre, 10- 12 e 15.30-18.30; chiuso il 25 dicembre; lunedì 26 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso a pagamento. Info: www.facebook.com/comunedibusca

Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario del fine settimana: sabato, domenica dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Chiusa il 25 dicembre.

Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it