Saluzzo, 15 milioni di euro di investimenti nel bilancio comunale 2023

Approvato dal Consiglio, nella seduta di mercoledì 21 dicembre, il bilancio 2023 del Comune di Saluzzo.

Il documento ha avuto l’assenso della maggioranza di centrosinistra di “Insieme si può” e il voto contrario del consigliere di Forza Italia, Fulvio Bachiorrini, mentre il capogruppo della Lega, Domenico Andreis, e il consigliere di SiAmo Saluzzo, Carlo Savio, si sono astenuti.

Il bilancio 2023 prevede investimenti per 15 milioni di euro e mantiene invariate, rispetto allo scorso anno, le imposte comunali.

Commenta il vicesindaco Franco Demaria, che ha la delega al Bilancio e alle Finanze: “Non nascondo che il bilancio di previsione 2023, dopo quello del 2015 che doveva assorbire un taglio di 2,5 milioni da parte dello Stato, è stato quello che ci ha chiesto maggiore impegno e dibattito.

Il Comune – annota Demaria -, come le famiglie e le aziende, ha subito il drastico aumento dei prezzi e, per i servizi affidati a terzi, ha dovuto allineare i contratti all’aumento Istat mediamente conteggiato al 7,8% nell’ultimo anno.

Questo incremento sommato alla crescita degli anni scorsi, visto che dal 2013, per scelta, non avevamo adeguato le tariffe, sale al 12,5%.

Ci siamo quindi trovati ad un bivio: scaricare gli aumenti sui cittadini oppure, anche per il 2023, assorbire i maggiori costi nel bilancio comunale? Dopo un lungo dibattito – spiega l’assessore - ha prevalso la seconda soluzione.

Il secondo grande interrogativo si è posto sugli interventi adottati per fronteggiare gli effetti negativi generati dalla pandemia e dalla relativa crisi economica.

Tra i più onerosi per la cassa comunale risultano le riduzioni delle tariffe per fasce Isee sui servizi e per la restituzione della addizionale Irpef e Isee che erano stati elevate fino a 25 mila euro. Anche qui per il 2023 abbiamo mantenuto analoga soglia.

Il caso più significativo – osserva Demaria - emerge dall’asilo nido dove, a fronte di un costo di 837 euro mensile per bambino, il costo per le famiglie andava dai 520 euro per Isee sopra i 25 mila euro con riduzioni fino a 130 euro per la fascia Isee inferiore. Per gli anni 2021 e 2022 tali importi sono stati dimezzati avendo deciso di destinare i trasferimenti dello Stato non per abbattere i maggiori oneri del Comune, ma per alleggerire i costi alle famiglie.

La riduzione è garantita fino a marzo 2023, in attesa di capire la linea che verrà adottata dal Governo.

Altro elemento molto significativo – annota ancora l’assessore al bilancio - si riscontra nel capitolo delle opere pubbliche che si posiziona sui 15,5 milioni di euro, importo molto elevato per una città di 17 mila abitanti. Questo bilancio, come ormai succede da diversi anni – conclude Demaria - è sostenuto dalle risorse proprie e dai numerosi finanziamenti ottenuti da bandi Pnrr, Stato, Regione e Fondazioni bancarie. Insieme a queste non possiamo però dimenticare la linea del risparmio e l’organizzazione della macchina comunale, che dimostra grande efficienza”.

Di avviso opposto il consigliere di minoranza di Forza Italia, Fulvio Bachiorrini, l’unico dai banchi dell’opposizione di centrodestra a schierarsi contro il documento finanziario: “Una delle voci più consistenti – afferma - sono le entrate in conto capitale che, per il 2023, si attestano su circa 8 milioni e 900 mila euro e i finanziamenti del Pnrr incidono in modo significativo.

In questo elenco manca un filo conduttore, a parte l'edilizia scolastica.

Soprattutto nel settore della rigenerazione urbana si è persa l'occasione per incidere in modo qualificante su alcuni ambiti della città, centro storico in primis.

Anche le scelte progettuali su alcuni comparti urbani – osserva - sono limitative e non modificano in modo significativo il contesto.

Le entrate tributarie si attestano su circa 10 milioni di euro, gran parte proveniente dall’Imu (5 milioni e 100 mila euro)ed addizionale Irpef (un milione e 700 mila euro). Su questo tema, come noto, c'è da parte mia una sostanziale differenza nel concepire la pressione fiscale rispetto all'attuale maggioranza.

L'addizionale Irpef viene applicata progressivamente essendo già l'Irpef progressiva. Quindi si tratta di una imposta progressiva, su una tassa, l’Irpef, che è già essa stessa progressiva. Anche sull'Imu – afferma il consigliere forzista - si tende ad applicare l'aliquota più alta rispetto alla flessibilità di aliquote prevista dal Ministero.

In questo quadro emerge il capitolo della “riscossione attiva”, che per gli accertamenti 2023 di Tari, Imu e Tasi sono previsti in 645 mila euro ed in 420 mila euro per controllo e repressione delle irregolarità ed illeciti, per cui la cifra ammonta complessivamente un milione e 100 mila euro, importo decisamente consistente.

Non vorrei – conclude l’esponente azzurro nel motivare il suo voto negativo - che si instaurasse in città una sorta di stato di polizia nei confronti dei cittadini”.

I colleghi di minoranza Andreis e Savio hanno votato contro all’addizionale Irpef astenendosi però su Imu e bilancio.

L’opposizione di centrodestra, secondo un’abitudine che pare stia diventando una costante, si è presentata ancora una volta al voto in ordine sparso.

Al momento della votazione, alcuni esponenti della minoranza, tra cui il consigliere regionale Paolo Demarchi (Lega) e l’ex candidata sindaco Alessandra Piano avevano già lasciato la seduta.