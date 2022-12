La scuola di Pagno, una piccola perla nella natura

Una piccola scuola dove dalle grandi finestre si vedono le montagne. Un edificio recente, dove fuori, sulla neve, ci sono impronte di bimbi che hanno appena giocato. Una scuola nuova, con tanta luce e tante cose belle da conoscere. Un istituto che ha al suo interno un team di maestre che lavora in armonia con i propri alunni, che, insieme alla passione per l'insegnamento, ama il territorio e lo utilizza come una risorsa per dare più forza alle lezioni!

Tutto questo è la Scuola di Pagno, un piccolo paesino di 550 abitanti, della Valle Bronda, in provincia di Cuneo. Siamo a pochi chilometri da Saluzzo, ma è come se fossimo in un altro mondo.

Sono andata a conoscere questa scuola e le sue maestre, in una soleggiata mattina di dicembre, oggi voglio raccontarla, perché è una piccola meravigliosa realtà a misura di bambino, dove si può assaporare l’insegnamento con piccoli numeri, si può giocare nel grande giardino esterno e si possono fare tante cose fuori dalla classe, come studiare scienze in natura!

Questa graziosa scuola offre davvero tante possibilità.

Per l’anno scolastico 2023/2024 si è progettato il passaggio al tempo pieno, con 40 ore settimanali, ci sarà un servizio di pre ingresso gratuito dalle 7.30 e un servizio di trasporto ScuolaBus dalla località di San Lazzaro a Saluzzo, verso la scuola di Pagno.

Passeggiando per i corridoi sono stata colpita dai tanti spazi speciali all’interno della scuola come la biblioteca, il laboratorio, la palestra, la mensa. La scuola è su due piani, al piano terra la Scuola dell’Infanzia, mentre al piano superiore la Primaria.

La lunga chiacchierata con le maestre, il loro entusiasmo, i tanti progetti fatti per dare spazio alla fantasia dei bambini e raccogliere soldi per nuove iniziative mi hanno davvero colpita. Sono cacciatrici di progetti, partecipano a mille iniziative e con il loro impegno riescono ad autofinanziare bellissime esperienze per gli alunni.

La fortuna di avere spazi verdi adiacenti alla scuola, una natura a pochi passi permette a questa piccola realtà di fare molte attività curriculari nell’aula più bella che ci sia ovvero quella a cielo aperto e così il prossimo anno i ragazzi faranno l’esperienza dell’orto, la conoscenza di flora e fauna esplorando il territorio, orienteering e l’ormai consolidato allevamento di farfalle Macaone,dal bruco allo splendido insetto colorato.

Un grande vantaggio di questa scuola è sicuramente la pluriclasse. perchè?

Perché consente un'interazione con numeri ridotti,quindi più attenta e individuale anche per chi ha difficoltà di apprendimento. Permette lo scambio tra alunni piccoli che imparano da alunni più grandi, introduce i bambini all’importanza del prendersi cura, dell’aiutare, nel crescere adulti capaci di donarsi al prossimo. Tutto questo è davvero importante in una società che sempre più spesso spinge all’individualismo!

Anna, l’ultima maestra arrivata, affronta il suo primo insegnamento in pluriclasse, e mi dice che è stato diverso inizialmente, ma ora lo apprezza e si è resa conto di come il rapporto tra alunni ed insegnante sia differente, più autentico e di fiducia, più attento e coinvolgente per entrambi.

Ci sono degli spazi che sono ancora a misura di bambino, che consentono una crescita giusta e sana, che lasciano i nostri ragazzi liberi di sperimentare, di sentirsi capaci di fare, di non avere etichette e in questi spazi ciò che conta sono i capitani della nave, ovvero le maestre che accompagnano i nostri figli a diventare adulti. Scegliere una scuola invece che un’altra, in un periodo così sensibile per la loro crescita fa la differenza.

Nel corridoio c’è un bel camino colorato, disegnato dai ragazzi, con tante calze appese in attesa dell’arrivo di Babbo Natale, chissà quali desideri ci sono in quei disegni. Era come se quel camino scaldasse il cuore, anche se di calore non ne emetteva. La fiamma, resa lucente dall’entusiasmo delle maestre di questa piccola scuola, è davvero unica e capace di arricchire giovani menti desiderose di passare il periodo di crescita in un luogo ancora semplice e ricco di risorse educative particolari.

Martedì 10 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 la Scuola di Pagno aprirà le sue porte. Un’occasione per conoscere questa scuola e le maestre, per vedere di persona i locali nuovi ed accoglienti che offre, per capire, toccando con mano che, ciò che sopra ho raccontato, è tutto racchiuso in questa piccola perla immersa nella natura.

Un’occasione per scegliere una scuola differente per la crescita di tuo figlio!