Un contenitore per la raccolta cibo de i mici randagi di Sanfront

Da alcuni giorni a Sanfront è partita una iniziativa col Comune per raccogliere cibo destinato ad animali abbandonati, sopratutto gatti, che si trovano in paese e nelle frazioni vicine.

Nel negozio OK Market di corso Marconi, l'unico del paese, un apposito contenitore sarà una presenza fissa per dove mettere qualche scatoletta o sacchetto per i randagini della comunità.

Si ringrazia per la sensibilita l'attività commerciale famigliare, presente in paese dal 1972. All’epoca si chiamava Bottega ed era in via Mazzini, contrada che era il fulcro del commercio ed era gestito dai coniugi Giuseppe Ferrato con la moglie Erminia. Dal 2011 l’attività, nella nuova sede, continua con il figlio Livio e la moglie Anna.

Dopo la spesa si potrà donare (in un contenitore posto all’uscita del negozio). Il dono per i mici della comunità è in linea con le iniziative dell'Amministrazione comunale, che fa capo al sindaco Emidio Meirone, in tema di animali. Alcuni mesi fa lo stanziamento per l'associazione "Il gatto per te" per una campagna di sterilizzazione della colonia felina di Sanfront che ha dato risultati molto positivi e le convenzioni con il canile di Bibiana e il Cras di Bernezzo per i volatili.

Il primo cittadino ringrazia a sua volta i volontari in particolare Cristina Dalmasso per la dispinibilità di aiuto verso i senza tetto a 4 zampe e rivolta al miglioramento del benessere dei piccoli animali che ricade in modo positivo sulla convivenza uomo-animale nella comunita di Sanfront.