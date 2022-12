Vigili del fuoco con l’autoscala portano doni ai bimbi della Pediatria di Cuneo [FOTO E VIDEO]

Qualcuno è salito con un carrello pieno di regali. Babbo Natale è salito invece con l’autoscala, ammirato dai bimbi alle finestre del reparto di Pediatria al quarto piano dell’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Come ormai da anni, i vigili del fuoco hanno voluto allietare il Natale ai bambini che passeranno le Feste in ospedale, in collaborazione con Abio e il responsabile dei volontari Luca Giraudo.

Amatissimi, soprattutto dai più piccoli, i vigili del fuoco hanno regalato un po’ di serenità e di emozioni. Palloncini, giochi donati da tante famiglie cuneesi, uno per ogni bambino ricoverato.

Un bel momento di serenità per tanti cuccioli e per le loro mamme, che hanno ringraziato i vigili del fuoco e i volontari per la bellissima sorpresa.

Dalle 15.30 in piazza Galimberti Cuneo i vigili del fuoco e regaleranno palloncini ai bambini. Ci sarà anche Babbo Natale con l’autoscala