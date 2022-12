Un Pinocchio Gigante accende la stella di Natale sulla rotonda di corso Mazzini a Borgo San Dalmazzo [FOTO]

Un Pinocchio gigante che mette la stella sull'albero di Natale. Cosa c'è di più magico? Solo dal grande cuore di Fabrizio Ciarma, in arte Babra Brisiu, poteva uscire un'idea del genere.

La scultura realizzata con tavole di legno è stata posizionata ieri pomeriggio, venerdì 23 dicembre, sulla rotonda di corso Mazzini a Borgo San Dalmazzo, alle porte della Valle Stura.

“Un progetto durato due settimane – spiega Barba Brisiu -. Avevo intenzione di fare gli auguri con qualcosa di eclatante e penso di esserci riuscito!”

Già, perchè sono tanti i curiosi che si fermano ad ammirare e a fotografare questa scultura.

“Mi sono ispirato ai Giganti di Copenaghen ma ho scelto Pinocchio, il protagonista di una delle favole più belle e amate dai bambini, che è tanto vicino a me. Un personaggio simbolico e poetico”.

L'opera è stata realizzata da Barba Brisiu, ma è stato un grande lavoro di squadra: “Grazie alla segheria Pedona che ha donato le tavole, all'azienda agricola Lovera che mi ha ospitato in fase di montaggio, e alla Nober che mi ha finanziato. Grazie anche al Comune di Borgo che ha appoggiato la mia pazza idea assistendomi durante l'installazione. C'erano la sindaca Roberta Robbione, l'assessore Armando Boaglio e i vigili urbani a fermare il traffico. Tutto fatto in sicurezza e con grande entusiasmo. Ovviamente anche grazie a mia moglie Sabrina che ha tagliato ogni tavola e soprattutto mi ha sopportato e mi sopporta ogni giorno”.

Il Pinocchio Gigante starà sulla rotonda di Borgo per le feste, ma poi verrà spostato in un'altra sede definitiva. Barba Brisiu non si sbilancia, ma c'è un paese della Val Vermenagna che sicuramente lo accoglierebbe degnamente.

A chi dedica il Pinocchio Gigante? “A tutti quelli che riescono ancora a sognare. A quegli adulti che si permettono di essere ancora bambini, di alzare gli occhi e vedere le stelle. Le stelle ci sono per tutti, ma qualcuno non le vede più”, conclude Barba Brisiu.