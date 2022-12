Santo Stefano con il grande volley a Cuneo: la Granda S. Bernardo impegnata nel big match con Novara

Al di là del risultato, nel derby con Novara di Santo Stefano la Cuneo Granda S.Bernardo cercherà soprattutto di invertire la rotta e lasciarsi alle spalle un mese di dicembre di sole sconfitte (Milano, Scandicci, Busto) per affrontare il girone di ritorno con il giusto piglio. Il 2023 delle gatte inizierà con una gara in casa, quella dell’8 gennaio contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (ore 19:30, diretta Sky Sport).

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO

Se nelle due sconfitte con Milano e Scandicci la superiorità delle avversarie era sembrata netta, nel k.o. di domenica scorsa a Busto la Cuneo Granda S.Bernardo ha dato l’impressione di potersela giocare fino alla fine, come testimoniano il primo set, vinto, e il terzo e il quarto parziale, in cui le gatte sono state penalizzate dalle troppe ingenuità. Ancora tanti errori (quattordici in battuta) e scelte sbagliate in attacco, che hanno permesso al muro bustocco di vincere il duello a distanza con quello cuneese (diciassette a undici). Nel derby con Novara, squadra di livello superiore e in ottima forma, con cinque vittorie in altrettante partite nel mese di dicembre e una McKenzie Adams in più, non saranno ammessi quei passaggi a vuoto che nelle ultime gare hanno reso quasi tutti i parziali delle cuneesi un continuo inseguire, spesso vano. Le padrone di casa confidano nel supporto di un buon pubblico, tra il quale spiccherà la folta macchia rossa della delegazione di atleti e volontari di Amico Sport, che ricambieranno la partecipazione delle giocatrici biancorosse ai loro allenamenti di pallavolo del martedì.

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO "In questa settimana abbiamo lavorato per sistemare le cose che nelle sconfitte con Milano, Scandicci e Busto hanno funzionato meno. Per noi è una partita molto importante, anche in chiave Coppa Italia. Novara sta giocando bene, è una squadra forte con giocatrici di livello internazionale, ma noi di solito in queste gare ci esprimiamo al meglio e cercheremo di sovvertire il pronostico. Ai nostri tifosi, che spero di vedere numerosi sugli spalti del palazzetto, prometto che ce la metteremo tutta".

LE AVVERSARIE È una Igor Gorgonzola Novara in salute quella che lunedì 26 scenderà in campo al palazzetto dello sport di Cuneo per il derby numero quattordici tra le due squadre nella massima serie. La formazione di coach Lavarini, quarta in classifica a quota 27 punti, è infatti reduce da una serie di successi convincenti in Italia e in Europa. A dicembre le gaudenziane hanno fatto percorso netto in CEV Champions League con due successi ai danni di Potsdam e Stella Rossa e in campionato dove hanno superato Perugia, Milano e Vallefoglia, lasciando un punto per strada solo nella sfida con Milano. Se Poulter starà fuori fino a fine stagione, nella sfida di Champions contro la Stella Rossa la Igor ha recuperato dopo quaranta giorni la schiacciatrice McKenzie Adams, apparsa già in buone condizioni. La Cuneo Granda S.Bernardo si troverà di fronte una squadra determinata a fare bottino pieno per assicurarsi il miglior piazzamento possibile in ottica quarti di Coppa Italia. Dopo aver limitato discretamente Montibeller, il muro cuneese dovrà contenere Ebrar Karakurt, miglior realizzatrice del torneo con 234 punti e in vetta anche alla classifica degli ace con 24 battute vincenti.

LE EX Due stagioni a Novara per Noemi Signorile, due a Cuneo per Gaia Giovannini

I PRECEDENTI Novara avanti 11-2; le due squadre tornano a affrontarsi a Santo Stefano a quattro anni di distanza dalla storica vittoria al tie-break di Cuneo

ARBITRI Braico e Scotti

Campionato femminile Serie A1 2022/2023

Girone di andata – tredicesima giornata

Cuneo Granda S.Bernardo – Igor Gorgonzola Novara

Lunedì 26 dicembre – ore 17:00, palazzetto dello sport di Cuneo

Cuneo Granda S.Bernardo 1 Kuznetsova, 3 Drews, 4 Klein Lankhorst, 6 Cecconello, 7 Caravello (L), 10 Szakmáry, 11 Gicquel, 12 Magazza, 13 Signorile (K), 14 Hall, 16 Caruso, 18 Diop, 20 Gay (L2). All. Zanini, vice all. Gandin

Igor Gorgonzola Novara 2 Adams, 2 Sassolini, 5 Bresciani (L2), 6 Giovannini, 7 Battistoni, 8 Fersino (L), 9 Bosetti, 10 Chirichella (K), 11 Danesi, 12 Varela Gomez, 13 Bonifacio, 14 Carcaces, 15 Ituma, 99 Karakurt. All. Lavarini, vice all. Baraldi

Girone di andata – 13^ giornata

Lunedì 26 dicembre 2022 ore 17.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Vero Volley Milano – E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri – Wash4green Pinerolo

Cuneo Granda S.Bernardo – Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cbf Balducci Hr Macerata

Trasportipesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991

Lunedì 26 dicembre 2022 ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze (diretta Rai Sport + HD)

Classifica Prosecco Doc Imoco Conegliano 32 (11 – 1); Savino Del Bene Scandicci 29 (9 – 3); Vero Volley Milano 28 (10 – 2); Igor Gorgonzola Novara 27 (10 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri 24 (8 – 4); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 6); Trasportipesanti Casalmaggiore 19 (6 – 6); E-Work Busto Arsizio 15 (5 – 7); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 13 (5 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12 (4 – 8); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 10); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 10); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 10).