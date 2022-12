Condizioni climatiche non favorevoli: Garessio 2000 rimanda l'apertura degli impianti

Garessio 2000, diversamente da quanto comunicato nei giorni scorsi, domani 26 dicembre non aprirà gli impianti sciistici.

La comunicazione è di oggi 25 dicembre, maturata in base alle attuali condizioni climatiche, che non permetterebbero di sciare in condizioni di sicurezza e con la garanzia di divertimento.

L'apertura è rimandata a data da destinarsi, con un occhio alle previsioni e con la speranza che il clima garantisca la possibilità di aprire finalmente gli impianti.

Saranno comunque aperti il bar e il self service.

Gli impianti, lo ricordiamo, sono ora affidati alla gestione della Pro loco.