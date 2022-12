Gli auguri di Buon Natale di Beppe Ghisolfi

Come di consueto abbiamo rivolto alcune domande al professor Beppe Ghisolfi, in occasione delle Festività Natalizie.

D. Cosa pensa di questo governo?

R. È ancora troppo presto per dare un giudizio. La Meloni appare decisa e preparata. Ha scelto di non contestare l’Europa perché i contributi economici ci servono per non andare in recessione. Sarebbe importante ridurre le diseguaglianze. In questo senso vedremo i provvedimenti dei prossimi mesi.

D.Nei giorni scorsi Massimo Giletti è venuto a Cuneo a presentare i suoi libri. Una grande soddisfazione.

R. In effetti devo ringraziarlo per la sua disponibilità. L’incontro è stato organizzato da Marco Buttieri, vicepresidente dell’Accademia di educazione finanziaria e dal dottor Nino Aragno, editore dei miei sette libri.

D. Sette libri dedicati all’economia.

R. Sì. Penso che, soprattutto in questi tempi, conoscere i termini della finanza sia indispensabile. L’ultimo, “Il bignamino“, è indicato per avvicinare i ragazzi alle elementari conoscenze tecniche cominciando dal significato dei termini.

D. A chi rivolge i suoi auguri?

R. A tutti quelli che seguono il vostro prestigioso quotidiano che si è affermato come indispensabile strumento informativo. A tutte quelle persone che si impegnano ogni giorno nel proprio lavoro. Penso che nel prossimo anno molte opere vedranno finalmente una svolta decisiva. Mi riferisco al Tenda e alla Cuneo-Asti.

D.Cosa auguri ai giovani?

R. Un futuro meno incerto dell’attuale. Ma il futuro bisogna crearselo con sacrifici, impegno e studio costanti. E di giovani capaci per fortuna ne vedo moltissimi. Diamo loro la possibilità di crescere e realizzarsi.