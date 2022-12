Helping Child: Grazie e Buon Natale a tutti! La raccolta fondi continua

Sono passati 20 giorni da quando abbiamo organizzato il nostro evento a Marene in favore dei bambini e delle famiglie Ucraine. In queste settimane il nostro lavoro non si è fermato, abbiamo continuato a promuovere l’iniziativa e a sensibilizzare le persone e le aziende ad aiutare queste persone in difficoltà.

Ieri sera abbiamo incontrato Monica Pagella e Paolo Carena, organizzatori dell’evento e abbiamo posto loro alcune domande relative al progetto Caro Babbo Natale.

Il Natale è arrivato, possiamo fare un bilancio di questi mesi di lavoro a favore dei bambini e delle famiglie Ucraine?

Il bilancio è stato sicuramente positivo, abbiamo attivato tutte le nostre energie per fare in modo che le famiglie Ucraine potessero avere il meglio per questo Natale.

Quali sono stati i momenti che avete vissuto con maggior coinvolgimento emotivo?

Uno dei momenti più toccanti è avvenuto il giorno stesso dell'evento quando si è avvicinata una famiglia Ucraina commossa che ci ha ringraziato per quello che stavamo facendo a favore del loro popolo. Questo ci ha fatto capire che stavamo lavorando veramente per una giusta causa e ci ha dato ulteriore energia per proseguire e far crescere il nostro progetto.

Quando verrà consegnato il ricavato delle donazioni al SERMIG di Torino?

A metà gennaio chiuderemo la raccolta fondi per consegnarla direttamente al Sermig di Torino.

Progetti futuri?

Al momento ci stiamo coccolando questa unica iniziativa che ci ha regalato grandissime soddisfazioni. Dopo la consegna dei fondi ragioneremo sulla seconda edizione. Adesso vogliamo ringraziare i numerosi sponsor e le aziende che sono stati il motore di questa iniziativa perché senza di loro nulla si sarebbe realizzato. Il nostro lavoro continuerà fino a metà gennaio 2023 e le aziende potranno donare andando sul sito internet www.helpingchild.it oppure su www.caroBabboNatale.org dove sono riportate le coordinate per poter disporre un bonifico su c.c. della onlus “Muovi le mani per Marene” che raccoglierà in questa fase tutte le donazioni che a gennaio verranno consegnate al SERMIG di Torino.

Insieme possiamo fare la differenza! Uniamo le nostre forze nel nome della solidarietà!

Per maggiori informazioni contattare Paolo 339-8665210