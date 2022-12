La storia di Abelardo cugino di Argentina: starà festeggiando?

Un aneddoto di famiglia, vita, migrazioni, povertà... che ci racconta Silvano Bertaina, nostro corrispondente dal Roero.

L'occasione per raccontarla e condividerla con i nostri lettori, la vittoria dell'Argentina al Mondiale che si è concluso una settimana fa. E che ha regalato una gioia immensa ad un Paese che è diventato il Paese, nei decenni del secolo scorso, anche di tantissimi italiani...

Avevamo un cugino argentino.

Il suo nome si mescolava nel mio cervello di bambino insieme a quelli di Orlando, Rodomonte e Bradamante. Ma si chiamava Abelardo.

Ne sentivo parlare quando si andava da mia nonna in campagna, perché lei talvolta tirava fuori certe lettere, un po’ sdrucite, che avevano evidentemente attraversato l’Atlantico, si vedeva, e le porgeva a mio padre e lui si accendeva il sigaro e leggeva, e poi le diceva:

“Sempre la stessa cosa. Ha parecchi chicos da mantenere. Vorrebbe dei soldi”.

“Non ne abbiamo” rispondeva la nonna.

E io mi guardavo intorno e capivo benissimo che non mentiva.

E comunque un’estate, questo lo ricordo bene, era estate, capitò un fatto che nella mia famiglia è rimasto sospeso e indecifrabile, rasentando nei racconti successivi, il mito o forse l’incarnazione metafisica dell’Abelardo argentino.

Costui all’epoca doveva avere una quarantina d’anni ed era figlio di un fratello della nonna, emigrato a Cordoba prima della Grande Guerra, e secondo mio padre si era per qualche motivo convinto, che noi si vivesse nel paese di Bengodi e che la nonna in qualità di parente, e soprattutto in virtù del sicuro patrimonio posseduto, potesse inviargli un vaglia ogni tanto.

E ci provava con lettere strappalacrime, almeno tre o quattro volte l’anno.

Mio padre era convinto che la nonna si fosse messa in luce in qualche risposta o che Abelardo avesse interpretato male qualche frase scritta sghemba, che la nonna non scriveva poi tanto bene.

Comunque in quell’estate un giorno, davanti al cancello chiuso da un catenaccio che dava sull’aia della nonna, Abelardo si materializzò.

Scese da un camper – raccontò lei – e le disse di essere appunto Abelardo, il nipote di Argentina.

“Ma non ci somigliava per niente!“ - disse la nonna, spiegandoci che l’aveva cacciato via e che quello era risalito mogio sul camper, perché lei sapeva farsi rispettare quando voleva, vecchia sì, ma non tonta.

Mio padre obiettò:

“Ma come fai a dire che non ci somigliava, se di Abelardo non hai nemmeno una foto”!

“Noi Giraudo ci somigliamo tutti! Quello non era un Giraudo”.

Non ci fu mai verso di scucirle di più.

Che Abelardo dall’Argentina un giorno a metà degli anni ’70 si sia presentato effettivamente al cospetto della nonna, e che lei lo abbia cacciato senza tanti cerimoniali, lui e i suoi chicos che sbirciavano dai finestrini del camper, è rimasto un dilemma insoluto.

“Quanti erano?” domandammo.

“Almeno dieci”.

Chissà se oggi un certo Abelardo Giraudo, immagino novantenne, a Cordoba o dintorni, chi lo sa, sta festeggiando l’Albiceleste campione del mondo insieme a una colonia di nipoti.

E se sia davvero venuto un giorno a cercare le sue radici e abbia trovato sulla sua strada una nonna diffidente.

Io all’epoca pensai che ne aveva di fegato uno che attraversava l’Atlantico col camper.

Che fosse Abelardo, non avevo dubbi: era senz’altro lui!