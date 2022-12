Un albero di Natale speciale fatto con le forme intere di formaggio Piemontino

A Natale siamo tutti più buoni, letteralmente.

L’idea dell’albero fatto con forme intere di formaggio Valgrana è di Franco Biraghi.

L’azienda casearia di Scarnafigi ha dedicato il simbolo delle feste a chi vuole unire l’amore per il formaggio a un’esperienza unica, fatta di gastronomia e cultura a km zero.



Dal 1991 l'impegno di Biraghi è quello di far conoscere lo spettacolare patrimonio caseario della Granda, promuovendo la conoscenza dei formaggi, delle tecniche di produzione, del luogo d’origine e della loro storia.

Ogni assaggio di prodotti Valgrana è un sorprendente viaggio del palato in spazi ben definiti e distinti. Non sono solo gusto, vista e olfatto, che in questa celebrazione dell’arte casearia vengono stimolati a 360°, ma una vera e propria esperienza multisensoriale.



Biraghi mette in mostra tutto il suo lato buono in mezzo alle grandi realtà che si dedicano alla promozione dell’enogastronomia nazionale e locale. Tipo Bra’s dov’era presente con uno stand dedicato alle forme del latte dal forte valore culturale, all’interno di una visione che prevede uno sviluppo sostenibile del mondo alimentare.

Alla base dell’idea c’è l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue creazioni artigianali, che possono diventare il regalo perfetto di Natale. È il caso di formaggi ai quali è impossibile resistere: dal Bra duro e tenero al Raschera e Castelmagno, fino alla Toma piemontese e al classico Piemontino, per citarne alcuni. Acquolina ne abbiamo?