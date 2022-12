Le potenzialità del recupero dei rotabili e dei binari antichi, ad uso turistico ma non solo...

La Fondazione FS nasce nel 2013 per volontà di FS Italiane, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, che hanno voluto dare un futuro organico e sicuro ad un “patrimonio culturale” di dimensione nazionale: scorgendo grandi potenzialità nel recupero dei rotabili e dei binari antichi, li hanno dunque destinati ad uso turistico. Pietro Fattori, Responsabile della Comunicazione Esterna della Fondazione FS, ci parla del progetto decennale di valorizzazione e recupero delle linee storiche italiane.

La Fondazione FS è un ente di diritto privato, nato del 2013, facente capo al Gruppo Ferrovie dello Stato ed è stata creata ad hoc da tre soci fondatori ovvero la holding del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria italiana. Negli anni si sono aggiunti altri aderenti istituzionali: nel 2015 il Ministero della Cultura, e nel 2022 il Ministero del Turismo che ha voluto promuovere l’ambizioso progetto di valorizzazione e recupero della ferrovia Rimini-San Marino chiusa dal 1944.

Sin dalla sua nascita ha avuto uno scopo ben preciso: raccogliere e valorizzare quel prezioso patrimonio storico costituito da linee ferroviarie sospese, materiale rotabile (e quindi l’insieme del vasto parco di locomotive elettriche, diesel, a vapore, carrozze e littorine), e ovviamente gli archivi delle Ferrovie dello Stato. All’inizio di questa avventura, la Fondazione, affidata all’ingegnere bergamasco Luigi Cantamessa, ancora oggi Direttore Generale dell’Ente, si trovò ad affrontare numerose emergenze.

La più impellente e, per certi versi drammatica, era quella di manutenere il vasto parco rotabili storici ereditato e, al contempo, salvaguardare alcune linee secondarie a rischio di sospensione. Basti ricordare che, ad esempio, nel solo Piemonte nel 2012 sono state sospese ben dodici linee ferroviarie delineando il più grande intervento di “spending review” dai tempi del Decreto Signorile del 1985.

A cosa attribuisce la sospensione delle linee ferroviarie che ha interessato soprattutto il Piemonte?

Il Piemonte rappresentava un unicuum, con il suo caratteristico reticolato di linee ferroviarie secondarie. Cavour immaginò e realizzò una rete capillare che interessò tutte le aree della Regione, anche le più difficili da raggiungere. Negli anni 2000 gli enti territoriali, dovendo operare dei tagli per far fronte alla crisi economica generale, decretarono, forse troppo frettolosamente, la riduzione dei contributi per il servizio ferroviario. Una scelta che ebbe come immediata conseguenza la dismissione di linee secondarie che, nel breve volgere di alcuni mesi, si trasformarono in discariche a cielo aperto.

L’errore strategico posto in essere dalle amministrazioni regionali è stato quello di non comprendere gli esiti a medio-lungo termine della sospensione di un’infrastruttura ferroviaria. Sono sufficienti pochi mesi di interruzione per causare danni ingenti agli apparati tecnologici. E più passa il tempo, maggiori diventano i costi relativi al ripristino.

La Regione Piemonte ha quindi incentivato una dismissione di molte linee ferroviarie per costi di manutenzione troppo elevati rispetto al loro reale utilizzo?

La nostra Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto di muoversi su tutto il territorio della Repubblica. E questo dovrebbe essere il principio chiave di chi amministra la cosa pubblica. Dal Secondo Dopoguerra in poi si è iniziata a diffondere l’idea, a mio avviso errata, che il trasporto su rotaia fosse ormai obsoleto e che il “futuro” fosse solo ed esclusivamente del gommato. Una tendenza che ha avuto enormi conseguenze in termini di soppressioni di tratte ferroviarie. Oggi, in tutto il mondo, e per fortuna anche in alcune regioni italiane, la parola d’ordine è “intermodalità”: servizi ferroviari e gommati vengono programmati al fine di integrarsi a vicenda, con il fine ultimo di agevolare la mobilità del cittadino.

Le ragioni di queste scelte?

Le ragioni possono essere molteplici: personalmente, credo possa aver influito il fatto di avere avuto in Italia importanti colossi del settore automobilistico che hanno influenzato le abitudini e il costume nazionale. Del resto si tratta di un fenomeno prettamente italiano: basta andare nella vicina Svizzera per vedere come l’infrastruttura ferroviaria sia sempre stata centrale e strategica.

Questa tendenza mi sembra andare un po’ in contrasto con gli obiettivi socio-ambientali di Agenda 2030. Oltre all’obiettivo principale di recupero delle Linee Storiche, c’è un collegamento tra i vostri obiettivi e quelli di sostenibilità di Agenda 2030?

Il recupero di linee storiche non va inteso come limitato all’effettuazione di attività esclusivamente legate al turismo ferroviario. Sulla medesima infrastruttura possono benissimo coesistere sia il trasporto regionale, operato con treni ordinari, sia quello turistico affidato a littorine antiche e carrozze degli anni ’30.

La Fondazione, oltre a garantire questa possibilità ai territori, si è prodigata per la promozione del turismo ferroviario sulle più belle tratte organizzando viaggi sulle linee recuperate, offrendo in tal modo ai viaggiatori la possibilità di raggiungere aree incontaminate, piccoli borghi, eccellenze turistiche sconosciute ai più e che custodiscono l’eccellenza della tradizione italiana. Queste linee, inoltre, saranno coinvolte in progetti di livello, come quello promosso dall’Orient Express – la Dolce Vita, delle vere e proprie crociere ferroviarie che dal 2023 sarà possibile prenotare in Italia. Ecco, questa è una vera e propria svolta per tanti territori italiani rimasti ai margini dei grandi flussi turistici: l’arrivo dei Grands Tours Ferroviari con il loro carico di turisti facoltosi e desiderosi di scoprire lo splendore del Bel Paese, dalle grandi città turistiche ai piccoli borghi.

Ci può parlare del progetto relativo al recupero della Galleria Ghersi di Neive che è rimasta bloccata per oltre dodici anni a causa di smottamento e dell’intenzione di dismettere la linea a causa dell’elevato costo di manutenzione per trasformarla in pista ciclabile? Se non erro, la Fondazione si è prodigata per il recupero della linea, riattivando la parte minacciata dalla frana alluvionale e il treno storico. La riapertura del treno storico dovrebbe inoltre aver riacceso prospettive per il ripristino della linea ferroviaria vera e propria, ad uso pendolare. La Regione ha infatti annunciato che la linea Alba-Asti sarà attivata nell’autunno 2023 e sarà utilizzata e percorsa dai treni ad idrogeno realizzati dall’Alstom di Savigliano.

La Regione Piemonte aveva giudicato insostenibili i costi della messa in sicurezza della Galleria Ghersi, chiusa dal 2010 a causa di un cedimento importante, decretando di fatto la soppressione della linea Alessandria - Cavallermaggiore. L’infrastruttura è rimasta abbandonata per alcuni anni, e nel frattempo si sono costituiti numerosi comitati di cittadini che di contro ne richiedevano la riapertura. Nel 2017 i tecnici della Fondazione FS hanno effettuato un primo sopralluogo finalizzato alla riattivazione del “Triangolo del Monferrato” ovvero del tratto di linee compreso tra Asti, Castagnole delle Lanze e Nizza Monferrato. Un percorso che contemplava ben due tratti di linee ferroviarie sospese, ovvero la Castagnole – Asti – Casale Monferrato e la Alessandria – Cavallermaggiore. Nel novembre del 2018 un treno a vapore promosso dalla Fondazione FS inaugurò il ripristino di queste meravigliose linee ferroviarie. Nel 2020 iniziarono i sopralluoghi propedeutici al ripristino della galleria Ghersi e furono avviati i primi cantieri. Appurato che il recupero della galleria era fattibile, si procedette in tal senso e la linea venne inaugurata nel novembre del 2021. Alla luce degli interventi posti in essere dalla Fondazione FS ed RFI, la Regione Piemonte ha annunciato di voler ripristinare i collegamenti diretti tra Alba e Asti via Castagnole delle Lanze a partire dal 2023.

Qual è il profilo del visitatore, del turista tipo che fruisce maggiormente del servizio turistico delle linee storiche? Quali sono stati gli interventi della Regione Piemonte in questa direzione?

Si tratta di un profilo assai trasversale. Si va dalla famiglia che vuole passare una giornata seduta sulle antiche vetture con i sedili in legno ammirando il fascino intramontabile di una locomotiva a vapore che tra curve e controcurve ansima tra le più belle vallate del nostro paese, al turista colto e raffinato che nei borghi, raggiungibili spesso solo dal treno turistico, vuole scoprire le eccellenze italiane, lontano dalle grandi capitali del turismo nazionale.

In Piemonte, ad oggi, l’offerta dei treni storici sulle quattro linee turistiche operative è principalmente gestita da agenzie e associazioni locali. Sulla linea Novara-Varallo, abbiamo raggiunto il 100% del fattore di riempimento di carico dei treni; sulla tratta Torino-Alba-Castagnole delle Lanze-Canelli da circa un anno è stato posto in essere un servizio di eccellenza che coinvolge soprattutto turisti stranieri, francesi e inglesi in primis, attratti da un tipo di turismo esperienziale ed eno-gastronomico di alta qualità.

Per il futuro ci auguriamo un maggiore coinvolgimento da parte della Regione Piemonte, nella promozione di servizi turistici in treno storico, anche in virtù della crescente domanda di trasporto e turismo locale.