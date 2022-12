Auto si ribalta e finisce contro un'abitazione in frazione Mellea di Fossano

Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 26 dicembre, in località Mellea di Fossano. Un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada e si è ribaltata contro ad un’abitazione. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 184.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Fossano per la messa in sicurezza del veicolo e l’equipe medica sanitaria del 118 per la presa in cura delle persone coinvolte (al momento non si conosce né il numero, né le condizioni, né le generalità). In loco i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.