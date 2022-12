Concerto di Capodanno al Monastero della Stella a Saluzzo

Per fare gli auguri di buon anno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo offre domenica 1° gennaio alle 16,30 il concerto “Capodanno alla Stella”.

L’evento si svolgerà al Monastero della Stella in piazzetta Trinità 4/A, nella sede dalla Fondazione, in collaborazione con la Scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo.



Protagonista sarà il pianista Sergio Scibilia che eseguirà brani di Chopin:

24 Preludi Op. 28 e 3 studi Op. 10 n. 4, 5 e 6.



Torinese, classe 1996, Sergio Scibilia inizia gli studi all'età di 11 anni. Diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Verdi di Torino, ha suonato per la rassegna MiTo. Ha inoltre collaborato con l'orchestra dell'Apm di Saluzzo in qualità di solista.

Marco Piccat, presidente della Fondazione CrSaluzzo:«Il concerto di Capodanno ritorna al Monastero della Stella, in collaborazione con la Scuola di alto perfezionamento musicale, e con il coinvolgimento di tutti i sindaci del saluzzese per aprire ancora una volta l’edificio a momenti condivisi in occasione degli auguri di buon anno.



Il pianista Sergio Scibilia è un simbolo per le nuove generazioni affinché continuino a vivere le loro passioni e i loro sogni: i risultati non mancheranno».

Ingresso libero.

Prenotazioni: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/capodanno-alla-stella-2023/166