I presepi in viale Rimembranza a Narzole: una meraviglia a cielo aperto [FOTO]

Chi ama il presepe e dovesse passare per Narzole si innamorerà delle rappresentazioni della Natività allestite in viale Rimembranza.



Una mostra all’aperto di forte suggestione, che regala emozioni, grazie alla creatività di autori di tutte le età.



I presepi sono disseminati un po’ ovunque ed è fantastico ammirarli. C’è quello realizzato in una valigia o in un barattolo. Ambientati nelle stalle, sui cancelli, infilati in qualche anfratto, a piedi degli alberi….



Ce ne sono di piccolissimi e di più grandi, realizzati con materiali comunissimi (scatole di plastica per alimenti) e di recupero o naturali (con corteccia, pietre, pigne) persino con la pasta. Bellissimi!