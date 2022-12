Taggia è città dei presepi: la natività in mostra nel centro storico regala la magia del Natale (foto e video)

A Natale, Taggia è città dei presepi. Passeggiando nel centro storico fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare le creazioni artigianali che raffigurano la natività.



Un itinerario che porta il visitatore a camminare tra i viottoli, da un capo all'altro del borgo. Seguendo le indicazioni si arriva a scoprire angoli di rara bellezza dove sono state allestite queste splendide creazioni perfettamente integrate nel contesto.



Si tratta di una tradizione che si ripete da circa 15 anni. Tutto è nato dall'allora parroco di Taggia, Don Antonio Arnaldi, con il coinvolgimento dei rioni tabiesi e di numerosi cittadini. Un sentimento che oggi viene portato avanti da Don Nuccio e da tanti volontari che in questo modo contribuiscono a donare una magica atmosfera natalizia nell'abitato.



Questo evento permette non solo di ammirare i presepi ma anche di scoprire un passo alla volta la cittadella arroccata, uno dei centri storici più suggestivi di tutta la Liguria. A volte i presepi sono stati realizzati nelle Chiese altre volte nascosti in alcune nicchie nella pietra, in alcuni casi in vetrine improvvisate o in angoli quasi nascosti. Bisogna essere attenti osservatori e avere un po' di curiosità per trovare tutte le rappresentazioni realizzate da Rioni e privati.



Taggia, città dei presepi fa parte del calendario manifestazioni natalizie organizzato dal Comune, rientrando a pieno titolo tra le proposte culturali di quest'anno. "Questa è una delle tradizioni di cui andiamo più fieri. - commenta la consigliere comunale con delega alla cultura Chiara Cerri - I rioni, le attività commerciali, i semplici cittadini, sono in molti a partecipare ogni anno a questa iniziativa esponendo il presepe. E' una manifestazione che ci identifica come comunità unita in un momento di festa. Oltre a questo è uno spettacolo che non capita di vedere tutti i giorni".



"Dietro ogni singola creazione ci sono tante ore di lavoro dei volontari. I presepi sono spesso di grandi dimensioni, con meccanismi artigianali e di fattura pregevole e originale. Pezzi unici che di anno in anno crescono. C'è davvero tanto impegno. Sono iniziative come questa su cui dobbiamo puntare anche in futuro per far conoscere sempre di più il nostro amato centro storico. Inoltre non dimentichiamo che dalla prossima settimana saranno attive anche le visite guidate gratuite con Raffaella Asdente, il 27, il 31 dicembre e il 5 gennaio. Tre itinerari diversi per scoprire il centro storico e il nostro passato".



I presepi saranno aperti tutti i giorni, dalle 15 alle 18, nei giorni feriali e anche al mattino nei giorni festivi, dalle 10 alle 12. L'esposizione rimarrà visitabile fino al 6 gennaio. I visitatori potranno muoversi seguendo i numerosi cartelli posizionati sul percorso oppure anche grazie alla cartina messa a disposizione dal Comune sui profili social (Il calendario completo degli eventi è consultabile a questo LINK).