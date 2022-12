Il sindaco di Verzuolo, ex dirigente sindacale Cisl ricorda Franco Frattini

Ho appena appreso della scomparsa di Franco Frattini. È stato Ministro degli Esteri nei primi anni Duemila.



Con lui, uomo intelligente, attento, disponibile, nel 2001 ho fatto l'accordo, nel mio ruolo di presidente-coordinatore nazionale dei Patronati, per sostenere straordinariamente i pensionati italiani in sud America in quanto erano state colpite duramente le pensioni italiane già molto basse a causa dell'alta inflazione oltre alla difficile situazione vista la chiusura dell'ospedale degli italiani a Buenos Aires e alla crisi in Venezuela.

L'accordo prevedeva l'integrazione straordinaria di 100 o 200 euro al mese, previa dichiarazione del reddito raccolto tramite le operatrici del patronato in sud America, siccome non poteva essere presente l'INPS.