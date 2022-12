Macchina rigata a Saluzzo alla vigilia di Natale. L'appello: "Chi ha visto segnali ai carabinieri"

Buongiorno Direttore.

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 dicembre, la mia automobile ha subito un atto di vandalismo. Questi ignoti hanno rigato completamente i 2 lati dell’auto, una DR1 rossa, con un oggetto appuntito. Il fatto è accaduto nel piazzale della stazione FFSS di Saluzzo, in una zona molto trafficata e ben illuminata.



Naturalmente abbiamo denunciato il danno presso il Comando dei Carabinieri di Saluzzo ma senza testimonianze o eventuali telecamere di videosorveglianza, è impossibile trovare i responsabili.



Faccio un appello a tutti gli abitanti della zona, se qualcuno ha visto o sentito qualcosa, contatti i Carabinieri di Saluzzo. Non tanto per il danno, ma per la sicurezza dei nostri ragazzi, non lasciamo che i nostri paesi di provincia diventino un parco giochi per i teppisti.

Lettera firmata