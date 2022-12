Per "Animali in città" di Legambiente Monesiglio e Sanfrè sono tra i centri più amici dei cani

È stata pubblicata l’undicesima indagine di Legambiente “Animali in città” che intende valutare le performance che amministrazioni comunale e aziende sanitarie dichiarano di offrire ai cittadini che hanno animali d’affezione e per la migliore convivenza in città con animali padronali e selvatici.

“Con l’affacciarsi del terzo millennio - si legge nella premessa del report di ‘Animali in città’ - sono esplose urgenti sfide globali e la concomitante e crescente urbanizzazione rende le città il “campo di battaglia” principale dove gli obiettivi ambientali, sanitari, sociali e culturali desiderabili si potranno vincere o perdere. Anche la sfida della complessa e plurale relazione con il mondo animale, forti delle “rivoluzionarie” e ricche conoscenze scientifiche acquisite nell’ultimo secolo, si vince o si perde, con differenti e molteplici conseguenze di tipo economico, sociale e ambientale, a partire dalle città.”

Un quadro, quello emerso dal report, che rimarca "l’urgenza di una visione e una strategia condivise, fondata sulla cooperazione, tra i diversi attori istituzionali e sociali responsabili di tali aspetti: Governo, Regioni, Amministrazioni comunali, associazioni e cittadini.”

In particolare l’analisi condotta da Legambiente prende in esame diversi ambiti che ha portato all’assegnazione del premio nazionale “Animali in città 2022”. Nessun centro del Cuneese è stato premiato quest’anno.

Ma andando nello specifico ci sono due comuni che si sono distinti quest’anno per una particolare attenzione al mondo animale.

Per quanto riguarda la sezione ‘cani vaganti’ in media nei comuni, nel 2021 ogni 10 cani catturati 9 hanno trovato felice soluzione tra restituiti ai proprietari, dati in adozione o reimmessi come cani liberi controllati.

Tra i comuni più virtuosi in questo senso troviamo Sanfrè dove per ogni cane preso in carico si è trovata una soluzione a 3,3 cani.