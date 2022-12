Volley A1F. Buon Natale, Cuneo! Che colpo le Gatte: le ragazze di Zanini vincono 3-2 con Novara (VIDEO)

Che colpo, Cuneo! La Granda Volley S.Bernardo che non ti aspetti azzecca la partita perfetta e piega per 3-2 (25-21/25-27/25-21/17-25/15-12) una delle squadre più attrezzate del campionato e tra le favorite nella lotta per lo scudetto in un tie break che, visto l'andamento della partita, alla fine sta persino stretto alle ragazze di Emanuele Zanini: avessero strappato bottino pieno le Gatte non avrebbero certo fatto gridare allo scandalo.

"Una partita emozionante, di fronte ad una squadra in ottima condizione - le prime parole del coach cuneese Emanuele Zanini -.Una vittoria che ci dà grande entusiasmo. Abbiamo fatto e disfatto, ma va sempre considerato il fatto che molte delle mie atlete sono alla loro prima esperienze nella massima serie. Potevamo andare sul 2-0, o magari chiudere in modo diverso il quarto set, ma le ragazze sono state brave a rimanere concentrate nel tie break dove, si sa, può sempre succedere di tutto. Un plauso a Noemi Signorile, che ha gestito alla grande la situazione".

"Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questa partita in forma e bene - dice il capitano di Cuneo - ed è stata una vittoria di squadra. non potevo chiedere di meglio come regalo di Natale".

Grandissima prova offerta dal libero di Cuneo, Lara Caravello, autrice di difese strepitose che hanno permesso alle compagne di andare a punto in momenti chiave del match. "Sono molto contenta della mia prestazione, ma soprattutto per la squadra perchè tutte insieme abbiamo giocato un'ottima partita contro una squadra forte come Novara. Abbiamo spinto sempre, anche nei momenti di black out".

Dopo la partita Cuneo agguanta l'ottava posizione in classifica, ultimo posto disponibile per la griglia della Coppa italia, ma per avere la certezza della qualificazione la squadra piemontese dovrà attendere la fine della partita tra Scandicci e Firenze che si gioca in serata.

IN CAMPO. Emanuele Zanini scende in campo con il suo sestetto migliore formato dalla regista, nonché capitano, Noemi Signorile con Gicquel opposto, schiacciatrici di banda Kutznetsova e Szakmary, al centro Hall e Cecconello. Libero, Caravello. Dall'altra parte della rete risponde coach Stefano Lavarini con la diagonale Battistoni-Karakurt, schiacciatrici ricevitrici la coppia Bosetti-Cacraces, con al centro Danesi e Chirichella. Libero Fersino.

LA PARTITA. Primo strappo dell'incontro in favore di Cuneo grazie all'errore in attacco di Karakurt (4-2) sul turno al servizio di Gicquel, ma Novara pareggia subito 4-4 con un muro di Chirichella su Kutznetsova. Igor al primo break di squadra con il pallonetto millimetrico a terra di Carcaces (9-11), ma la partita è ancora in parità sul 12-12 grazie alla pipe vincente di Szakmary, poi inizia un confronto aperto tra le due squadre che porta al time out di Zanini sul 17-18 novarese al termine di un punto guadagnato da Carcaces dopo un lungo scambio. Si arriva nella zona calda del set: sul 20-20 Zanini cambia la diagonale palleggiatore-opposto cambiando Signorile e Gicquel con Klein e Diouf che trova subito il punto del vantaggio: 21-20, time out per Lavarini. Doppio vantaggio cuneese sull'errore di Carcaces (22-20), che lascia il posto a McKenzie, poi sbaglia anche Bosetti e Cuneo va al setball sul 24-21. Ultima interruzione del gioco da parte novarese, ma alla ripresa arriva subito il secondo errore in attacco di Bosetti che consegna l'1-0 (25-20) alle Gatte.

SECONDO SET. Novara fa subito la voce grossa e costringe Zanini ad interrompere io gioco sul punteggio di 1-4. Che non sortisce grandi effetti perché Karakuert affonda il colpo e porta l'Igor sull'1-5, poi un'invasione biancorossa consegna anche l'1-6. Intanto entra Caruso per Hall in campo cuneese e le Gatte provano la rimonta: un grande muro di Cecconelllo su Karakurt riduce a tre le lunghezze di svantaggio per le ragazze di Zanini (5-8), poi c'è anche quello di Gicquel su Bosetti e siamo 7-9 per Novara che però con Karakurt allunga di nuovo 7-10. Per le Gatte entra Diop per Gicquel ed è proprio lei a mettere a terra il punto del -2 cuneese (14-16) con un attacco da posto 2 che costringe coach Lavarini a fermare il gioco, ma alla ripresa il pallonetto di Kutznetsova riapre completamente il set (15-16) poi arriva l'attacco di Diop che consegna la parità alle locali sul 16-16. Potrebbe essere la svolta del set in favore di Cuneo, ma invece è Novara che torna a fare la voce grossa: l'errore in attacco di Diop ed un muro avversario costringono Zanini a chiamare time out sul punteggio di 16-19. Non è finita: Diop è inarrestabile, cerca e trova le mani de muri novarese e riporta sotto Cuneo 20-21. ma è l'errore di Cecconello (che lascia il posto a Hall) a consegnare il setball alle novaresi (21-24). Emozioni a go go con Kutznetsova in attacco che annulla il primo, poi l'errore di Chirichella riaccende le speranze cuneesi (23-24) che si fanno concrete quando Bosetti è bloccata a muro (24-24). Si va ai vantaggi, alla fine è Novara a pareggiare i conti grazie ad un'invasione del muro biancorosso (25-27).

TERZO SET. Zanini riparte con Diop nel sestetto in diagonale con Signorile. Novara avanti 1-4 sull'ace di Battistoni, Cuneo torna a farsi sotto con il mani e fuori vincente di Kutznetsova (5-6), ma poi due aces consecutivi di Karakurt costringono Zanini al time out sul punteggio di 5-9. Alla ripresa del gioco Cecconello sbaglia il primo tempo e Novara doppia Cuneo 5-10, ma due errori consecutivi di Carcaces in attacco rimettono in corsa le Gatte (8-10) che tornano a -1 (10-11) sul primo tempo vincente di Cecconello (10-11). Zanini decide che è il momento di richiamare in campo Gicquel, intanto Bosetti da posto 4 sbaglia l'ennesimo attacco personale e le squadre tornano in parità a quota 12. È ancora il turno al servizio di Battistoni a riportare scompiglio nella ricezione cuneese con l'Igor che ne approfitta per scappare 12-15, ma le biancorosse non mollano e grazie a Kutznetsova che firma il punto del 15-16, poi a due aces di Szakmary passano a condurre 17-16. Dal centro affonda il colpo anche Hall e le Gatte sono addirittura avanti di un break (18-16), poi arriva il diagonale vincente della solita Kutznetsova che costringe Lavarini al secondo time out sul punteggio di 21-18. Per Novara arriva l'errore in attacco di Carcaces (22-18), mentre è Szakmary a portare le Gatte al setball (24-20) con l'ungherese che mette a terra anche il punto del 25-21.

QUARTO SET. Gatte avanti 3-1 sul muro di Gicquel a fermare Karakurt, ma Novara pareggia subito con Carcaces. Nuovo allungo biancorosso sul net vincente di Szakmary (7-5), vantaggio che s'incrementa a +4 (10-6) sui due punti consecutivi di un'inarrestabile Kutznetsova: Novara è frastornata e Lavarini chiama time out. Le sue ragazze provano a scuotersi e tornano sotto 11-10 con un muro su Gicquel e l'attacco vincente di Bosetti: sull'11-10 tocca a Zanini interrompere il gioco. Arriva ancora da Bosetti il punto dell'11-11, il coach cuneese rimette in campo Diop per Gicquel, ma è ancora Novara ad andare a punto, prima sull'errore di Szakmary che mette fuori una palla poi grazie a Carcaces: 12-15, secondo time out di Zanini. Adesso è Cuneo ad accusare il colpo: sbagliano anche Kutznetsova e Diop e l'Igor fugge 12-17 mentre torna in campo Gicquel, ma per Novara va a segno anche Karakurt e le ospiti si portano avanti 12-18. Arriva ancora dalla turca il punto del 13-20 novarese, con Zanini che rivoluziona totalmente la formazione chiamando in campo anche Klein e Magazza ma ormai l'inerzia del set è totalmente in favore delle ragazze di Lavarini: Carcaces per il 15-23, Chirichella segna il punto del setball (24-16), mentre è Karakurt a portare la partita al tie break.

QUINTO SET. Novara avanti 2-4, time ut per Zanini, ma al rientro arriva subito un muro di Karakurt su Szakmary per il 2-5 delle ospiti. Muro di Hall su Caraces, Gatte a stretto contatto di gomito sul 4-5, poi l'ace di Szakmary che fissa il punteggio sul 6-6. Punto di Kutznetsova, e Cuneo va al cambio campo avanti 8-7, poi si gioca punto a punto fino al break di Szakmary che firma il punto del 12-10 con Lavarini che chiama time out. C'è l'invasione del muro novarese e Cuneo si rityrova al match ball forte di tre lunghezze (14-11). Novara annulla il primo, ma l'errore in attacco di Carcaces consegna il 3-2 finale alle Gatte.