Volley A2/F: il Puma in campo a Santo Stefano! La Lpm Bam Mondovì oggi (ore 17) rende visita alla Futura Busto Arsizio

Puma in campo nel giorno di Santo Stefano! Questo pomeriggio, infatti, la Lpm Bam Mondovì sarà in campo a Castellanza per affrontare le padrone di casa della Futura Volley Giovani Busto Arsizio nella 1^ giornata di ritorno della Regular Season.

La squadra di coach Daris Amadio è una delle più attrezzate del girone, potendo contare su giocatrici di indubbia qualità. Resta ancora qualche dubbio sulla presenza in campo di Elisa Zanette, rimasta a riposo nell'ultimo impegno di campionato per un piccolo infortunio. La ex opposto del Puma, tuttavia, farà di tutto per essere della partita.

In casa Lpm c'è voglia di riscatto dopo lo scivolone casalingo contro l'Offanengo. Le Pumine sono chiamate a una prova d'orgoglio per dimostrare che quella di domenica scorsa è stata solo una giornata no. La squadra di Solforati non sarà sola in questa insidiosa trasferta. Da Mondovì, infatti, una quindicina di tifosi raggiungerà la Lombardia per assistere al match.

Nella sfida giocata all'andata, le "Cocche" si imposero per 3 set a 1. Arbitri dell'incontro Matteo Selmi e Barbara Manzoni. Il match sarà trasmesso come di consueto in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al Palaborsani di Castellanza il fischio d'inizio è fissato per oggi, 26 dicembre, alle ore 17.