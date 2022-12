“A Natale con noi…Puoi”: i canti dei bambini della primaria hanno rallegrato le strade di Manta

I bambini si sono esibiti contemporaneamente in 5 punti diversi di Manta portando gioia e allegria in tutto il paese: nella Chiesa di Santa Maria del Monastero, davanti al Municipio, davanti alla sede della Croce Rossa e della biblioteca, in Cascina Aia e, grazie alla collaborazione del Parroco Don Beppe, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli, con due classi per ciascuno dei posti indicati.