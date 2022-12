Beinette, fino a domenica 8 gennaio prosegue "Presepi in Crusà"

La sesta esposizione di «Presepi in Crusà», a Beinette, si svolge dal 23 dicembre sin all’8 gennaio, come sempre nella chiesa della Confraternita di Santa Croce detta Crusà, in Via Roma 8, introdotta da fotografie delle edizioni precedenti.

Quest'anno verranno premiati i presepi secondo quatto categorie: adulti, famiglie, bambini e scuole (premio dei migliori presepi per ogni categoria).

Per qualsiasi informazione telefonare al 349.0693384.

L'esposizione è aperta il sabato e la domenica (ed il giorno dell’Epifania) dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18,30 e dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18.

Inoltre, domenica 1° gennaio aprirà alle 10 e chiuderà alle 18 (quindi con un'oretta in meno di apertura).

Sabato 24 apertura anche serale sino alle 24. La premiazione è stata fissata per le 17,30 di domenica 8.