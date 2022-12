“È stata una ragazzata”: i “ladri” di gnomi a Borgo rimborsano i commercianti

Tutto è bene quel che finisce bene. I “ladri” di gnomi a Borgo San Dalmazzo, riconosciuti grazie alle telecamere di videosorveglianza, si sono pentiti e hanno rimborsato il danno.

Si tratterebbe di un gruppo di ragazzi intorno ai venti anni. Ai commercianti hanno inviato una lettera: "Signori commercianti, siamo molto delusi dal nostro gesto, parlo a nome di tutti noi. È stata una ragazzata bella e buona. Vi chiediamo scusa e di perdonare questo nostro gesto compiuto con ingenuità. Vi alleghiamo il rimborso degli addobbi, sperando si sistemino. Buone feste".

Il furto è avvenuto nella notte fra domenica 18 e lunedì 19 dicembre. Ignoti hanno vandalizzato le decorazioni nel centro storico di Borgo San Dalmazzo allestite dai negozianti di via Marconi, via Lovera e corso Mazzini. Sono stati anche portati via alcuni gnomi fatti con rami di abete.

I negozianti, che si erano uniti per abbellire le vie del centro e vivacizzare la loro zona in occasione del Natale, hanno deciso di non lasciar correre. Hanno avvisato la sindaca Roberta Robbione e la polizia municipale che ha visionato le immagini di videosorveglianza per risalire all'identità dei vandali.