Piove in campo al palazzetto di Cavallermaggiore e salta la partita del Volley Savigliano

Sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, la gara tra Monge-Gerbaudo Savigliano e Gamma Chimica Brugherio, valida per la 1a giornata di ritorno di Serie A3 Credem Banca, non è stata disputata a causa di infiltrazioni d’acqua dalla copertura del palazzetto di Cavallermaggiore.

Si tratta di una struttura moderna, ultimata nel 2007, una delle poche della zona omologate per ospitare partite della massima serie del volley.

Oggi è prevista una verifica tecnica con ispezione del tetto, per capire cosa è successo sabato, quando, fin dalla mattina, è stato rilevato un gocciolamento in diversi punti del campo, tanto che gli arbitri hanno deciso di non far disputare l'incontro.

La prossima partita casalinga del Savigliano sarà il prossimo 21 gennaio. Nel frattempo si spera che il problema venga risolto. Da parte dell'amministrazione c'è stata, da subito, la massima disponibilità nell'effettuare le verifiche e gli eventuali interventi necessari.

Il sindaco Davide Sannazzaro, ex giocatore ed ex dirigente della società, si è infatti attivato immediatamente. "Si tratta di un problema di condensa dovuto allo scioglimento della neve sul tetto. Evidenzio che si trattava di un gocciolamento, non di uno scroscio d'acqua. Ma gli arbitri hanno valutato che non ci sarebbe stata la giusta sicurezza per i giocatori in campo, decidendo di rimandare l'incontro. Già dalla mattina era emerso il problema, segnalato alla Federazione. Sono stati i direttori di gara, una volta sul posto, a decidere di non far disputare l'incontro".

"La struttura non ha controsoffittatura. Era già successo, un problema dovuto alla condensa che contiamo di risolvere in tempi brevi", ribadisce il primo cittadino.

"Dispiace che la squadra di Brugherio sia venuta fin qui a vuoto la sera della Vigilia", commenta il presidente della società di volley saviglianese Guido Rosso. "Ora, quello che conta è risolvere il problema per poter disputare le prossime partite in sicurezza. Era già successo, ma il gocciolamento era in un solo punto, massimo due. Sabato l'acqua cadeva in ben sei punti. Non era davvero possibile giocare in sicurezza".

Conclude Rosso: "Impianti idonei alternativi, in zona, non ce ne sono. E sarebbe un problema logistico dover trovare altri campi. Siamo fiduciosi, la prossima partita è tra 25 giorni, per cui c'è tutto il tempo per risolvere la situazione o comunque tamponarla per consentirci di disputare gli incontri casalinghi".