Profondo cordoglio a Farigliano per la scomparsa di Elio Spinardi, nonno vigile e instancabile volontario

Il "Bel Elio", così tutti a Farigliano ricordano Elio Spinardi, storico commerciante e infaticabile volontario, che si è spento alla vigilia di Natale, all'età di 81 anni.

Papà dell'ex sindaco Mirco Spinardi, oggi consigliere di Fondazione CRC, aveva gestito per anni in paese con la moglie Pia, scomparsa nel 2021, il supermercato "Gatto rosso". Fu capo gruppo degli Alpini e tra gli ideatori del "forno con le ruote" che viene ancora utilizzato negli eventi organizzati in paese.

"Me lo ricordo ancora nel suo negozio - commenta il sindaco di Farigliano, Ivano Airladi - sempre sorridente, con la battuta pronta o mentre preparava i salami. Con la sua scomparsa il nostro paese perde una pagina importante della sua storia, Elio si è sempre prodigato per la comunità, collaborando con la Pro loco, gli Alpini e poi come nonno vigile, fu tra i primi a prendere parte a questa iniziativa. Nonostante la malattia, proprio per questo suo spirito di abnegazione nei confronti della comunità, ha ancora voluto partecipare come volontario alla 'camminata del gusto' di quest'anno".

Tutti in paese, nonostante le festività natalizie, hanno voluto salutarlo un'ultima volta. Vista la grande affluenza il Comune ha organizzato un percorso apposito per contingentare gli ingressi nella camera ardente, allestita nella camera mortuaria alla casa di riposo, divisa dall'area dove si trovano gli ospiti, in modo che si svolgesse tutto nella massima sicurezza. Allo stesso modo è stata emanata un'apposita ordinanza per consentire lo svolgimento dei funerali che sono stati celebrati ieri, lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

La S. Messa di settimana sarà celebrata domenica 8 gennaio alle 10, la trigesima domenica 5 febbraio alle 10 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Farigliano.

Condoglianze da parte della nostra redazione ai figli Mauro e Mirco con le rispettive famiglie.