Lutto nel mondo sindacale e della cooperazione per la scomparsa di Bruno Carli

Lutto nel mondo sindacale e della cooperazione per la morte di Bruno Carli, 84 anni. Fu segretario provinciale della Cisl e vicepresidente, per più mandati, di Confcooperative Cuneo.

Il suo lavoro fu prezioso nel settore della produzione lavoro, fu infatti cofondatore dell'Ente bilaterale che racchiude al suo interno i sindacati Cgil, Cisl Uil, Confcooperative, Legacoop e Agci; fu inoltre promotore della cultura cooperativa in qualità di Presidente del Centro della Cultura cooperativa cuneese, contribuendo in questo ruolo alla stesura e alla pubblicazione di numerose pubblicazioni dedicate all’esperienza cooperativa cuneese.



Nel 1994 grazie a lui venne siglato il primo contratto per il confezionamento a livello provinciale, che dava valore a un settore di grande importanza per il mondo cooperativo sul nostro territorio.



“Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e ringraziamo Bruno, - dichiara il presidente di Confcooperative Cuneo, Alessandro Durando - riconoscenti del lavoro associativo con noi profuso con passione e intelligenza. Grazie alla sua grande esperienza e grande capacità nel trovare mediazioni, è sempre stato un punto di riferimento per il mondo lavorativo e sociale. Oggi non possiamo fare altro che stringerci al cordoglio della sua famiglia ed esprimere il più profondo senso di gratitudine per tutto ciò che ha fatto”.

Nel 2010 gli fu consegnato il “Sigillo d'Oro”, ambito riconoscimento riservato a personalità che si sono particolarmente distinte nella loro attività economica provinciale.

Non sono ancora note le date dei funerali.