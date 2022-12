Classifica Forbes 2022: Giovanni Ferrero sempre più paperone tra i paperoni

Continua ad essere Giovanni Ferrero l’uomo più ricco d’Italia e il suo vantaggio sugli altri ‘paperoni’ di classifica non è mai stato così ampio. Con un patrimonio di 34,6 miliardi di dollari si attesta per distacco ai vertici della speciale classifica realizzata annualmente da Forbes .

Il primo italiano dopo il presidente esecutivo del gruppo dolciario è Giorgio Armani (6,9 miliardi) seguito da Silvio Berlusconi e famiglia (6,4 miliardi), Massimiliana Landini Aleotti della Menarini farmaceutica (5,1 miliardi, la donna più ricca in Italia), Piero Ferrari (4,8 miliardi), Patrizio Bertelli A.D. di Prada e la moglie Miuccia Prada (entrambi con un patrimonio di 4,5 miliardi ciascuno).

Sommate insieme le ricchezze dei presenti nella classifica dal secondo al settimo posto non bastano ad eguagliare il patrimonio di Giovanni Ferrero.

Scendendo nella classifica troviamo in top 10, Giuseppe De’Longhi e famiglia presidente dell’omonima De'Longhi S.p.a. (4 miliardi), Luca Garavoglia , presidente del gruppo Campari, (4 miliardi) e in decima posizione Augusto e Giorgio Perfetti della Perfetti Van Melle (3,9 miliardi).

Ferrero si conferma leader mondiale anche in questo 2022 che l’ha vista approvare un bilancio di 12,7 miliardi, annunciare il lancio del primo servizio di e-commerce, acquisire l’americana Wells, oltre ad essere indicata da Randstad Employer Brand Research come miglior datore di lavoro in Italia.