A Cuneo arriva Vinokilo, lo shopping sostenibile dove i vestiti si comprano al chilo

Prima volta a Cuneo per Vinokilo, l'evento itinerante di vendita di vestiti di seconda mano e vintage, che si paga rigorosamente al chilo.

L'appuntamento è allo Spazio Varco in via Pascal dal 20 al 22 gennaio 2023. Tre giorni, dalle 10 alle 20, per acquistare abiti rigorosamente usati e vintage, da cappotti a pantaloni, suddivisi per brand, anni, stili, tessuti, colori e taglie, davvero per tutti i gusti. Levi's, Burberry, Adidas, Nike, Ralph Lauren, Dickies, Harley Davidson e molti altri i marchi in vendita.

Che si acquistano al chilo. Il costo è di 50 euro per i primi due giorni, che scende a 45 per il terzo. A cosa corrisponde un chilo di abiti? Ovviamente dipende dal capo: un paio di jeans può pesare mezzo chilo, una camicia 200 grammi.

Un format, quello di Vinokilo, all'insegna della sostenibilità e sempre più diffuso. Circolarità è la parola d'ordine, nonché il concetto che ha generato l'evento, nato in Germania nel 2016 per raggiungere nel corso degli anni le principali città europee. Nel 2023 una tappa sarà, appunto, a Cuneo.

Non solo abiti, ma anche eventi collaterali, musica e cibo.

La formula prevede anche un Take Back Bar, in cui si possono portare i vecchi vestiti per ottenere uno scontosull'acquisto. I capi devono essere in buone condizioni, lavati e, soprattutto, non devono essere, di marche di fast fashion.

Non si paga in contanti ma solo con la carta, perché l'evento è cashless. Per entrare è necessario scegliere il giorno e la fascia oraria di ingresso e acquistare il biglietto. Informazioni e dettagli al seguente link: https://vinokilo.events/collections/cuneo