Boves, domenica 1° gennaio 2023 torna la fiaccolata "Luoghi di dialogo e di Pace"

Torna a Boves la fiaccolata del 1° gennaio per celebrare la Giornata Mondiale della Pace. Un’iniziativa molto sentita nella Città Medaglia d’Oro al valor Civile e Medaglia d’Oro al valor Militare, organizzata dalla Scuola di Pace con il supporto del Comune di Boves.

Per partecipare all’evento, che sarà un’occasione preziosa per una riflessione sul valore della pace in tempi così instabili, basterà presentarsi in piazza dell’Olmo alle ore 18 di domenica 1° gennaio 2023.

La fiaccolata “Luoghi di dialogo e di Pace” si terrà poi tra le vie di Boves facendo poi tappa in alcuni luoghi molto significativi per la città.

Le tappe saranno: la Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, l’ospedale di Comunità, il Monastero delle Clarisse, l’Istituto Comprensivo Antonio Vassallo, la Sede della Scuola di Pace, il Palazzo Comunale, la Casa di Riposo Monsignor Calandri e piazza Italia.

Al termine dell’evento si terrà un momento conviviale presso gli accoglienti locali dell’oratorio di “Casa Don Bernardi”.