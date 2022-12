Bra, evento in musica e parole per la chiusura della mostra “I Maestri del '900”

Ultimi giorni per visitare l’apprezzata mostra “I Maestri del '900”, allestita da inizio settembre a Palazzo Mathis e promossa dall’Associazione culturale Piero Fraire e dal Comune di Bra.

L’esposizione, curata da Gianfranco Schialvino e visitabile a ingresso gratuito fino a domenica 8 gennaio 2023, offre l’occasione per uno straordinario viaggio sospeso tra astrazione e figurazione, attraverso le 72 opere esposte nelle sale affrescate dello storico edificio di piazza Caduti per la Libertà, tra cui figurano quelle di autori del calibro di Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo e Mario Schifano, solo per citarne alcuni.

E proprio l’ultimo giorno dell’esposizione, domenica 8 gennaio alle ore 16.30 a Palazzo Mathis, è in programma un evento speciale di finissage, con ospiti la cantante lirica Irene Favro, il musicista Paolo Fiamingo e l’attore Paolo Giangrasso. L’appuntamento è gratuito, con prenotazione al numero 0172.430185.

La mostra “I Maestri del '900” è visitabile dal giovedì al lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, ad esclusione del 1° gennaio. Maggiori informazioni presso l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune chiamando lo 0172-438185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.