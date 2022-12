Busca, superata quota 3000 visitatori per la mostra su Mirò

Superata la quota 3000 visitatori per la mostra a Casa Francotto Mirò: sogno, forza e materia. Anche l’abbinamento in un ambiente natalizio presso INGENIUM-CONVENTO DEI CAPPUCCINI in programma lunedì 26 dicembre, è stato ben accolto.

Per soddisfare le tante richieste che arrivano da tutto il Piemonte e Liguria, la mostra verrà prorogata fino al 19 febbraio. Lo stesso prolungamento delle attività espositive avverrà a Palazzo Salmatoris a Cherasco.

Intanto, tempo permettendo è previsto per sabato 7 gennaio un abbinamento tra la Mostra con un’escursione da Lemma a Pian Pietro, sempre nel territorio del Comune di Busca. L’attività prevede la visita ai capolavori dell’artista catalano il mattino, poi il trasferimento con mezzi propri a Lemma e l’escursione (a piedi o con le ciaspole a seconda delle condizioni del terreno) fino a Pian Pietro al Rifugio Dusman con la possibilità anche di un menù a prezzo fisso. Il rientro previsto nel pomeriggio. Con il biglietto è compreso l’accompagnamento della guida escursionistica.