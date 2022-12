Per Capodanno grande festa in piazza a Bordighera!

Ritorna a Bordighera la grande Festa di Capodanno in Piazza Garibaldi. Dopo lo stop forzato di due anni a causa dell'emergenza sanitaria, la Città delle Palme darà il benvenuto al Nuovo Anno con una serata speciale tra musica, luci, ballo e tanto divertimento.





Nel pomeriggio del 31 dicembre figuranti con scenografici costumi luminosi percorreranno le vie del centro per anticipare l’evento, che avrà ufficialmente inizio alle 21.30 con il Dj Set di “El Coach”.





Dalle 22.30 saliranno sul palco i Libero Arbitrio con il loro tributo alla disco dance 70/80. Il gruppo è composto da quattro musicisti, tre cantanti ed una ballerina. Sulle note di Gloria Gaynor, Donna Summer e Kool & the Gang daranno vita ad uno spettacolo che coinvolgerà tutto il pubblico con balli scatenati al ritmo della musica che ha segnato un’epoca. Con lo scoccare della mezzanotte i giochi di colore del Light Show creeranno un'atmosfera magica. A seguire, ancora la performance dei Libero Arbitro e, dall'1.00 del 1° gennaio 2023, lo spettacolo proseguirà con il DJ Set di “El Coach”.





Ma non è tutto! Il programma è ancora ricco ed il calendario delle manifestazioni di Bordighera riserverà tante sorprese.





Ecco nel dettaglio gli eventi di gennaio 2023

1 gennaio, al Teatro del Palazzo del Parco, concerto di Capodanno

dal 5 all’8 gennaio, in centro città, Christmas Quest

8 gennaio, in centro città, Befana Bordigotta

8 gennaio, in centro città, Melodie nelle vie

15 gennaio, al Teatro del Palazzo del Parco, Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in “Le verdi colline dell’Africa”

22 gennaio, al Teatro del Palazzo del Parco, XXXVII Inverno Musicale

31 gennaio, al Teatro del Palazzo del Parco, Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata”





Ecco gli eventi di febbraio 2023

12 febbraio , al Teatro del Palazzo del Parco, XXXVII Inverno Musicale

19 febbraio, Teatro del Palazzo del Parco – Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Biacchi, Daniele Marmi e Alessandra Frabetti in “Il sequestro”.





Per ulteriori informazioni, lo IAT sarà aperto tutti i giorni fino al 31 dicembre (in via Vittorio Emanuele II 172 – tel. 0184 262882 – iat@bordighera.it)