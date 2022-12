A due neo medici del Santa Croce di Cuneo il Diploma di specializzazione con il massimo dei voti, lode e dignità di stampa

Nei giorni scorsi due medici specializzandi in Medicina Interna in formazione presso la Struttura Complessa di Medicina Interna, diretta dal dottor Luigi Fenoglio, dell’ Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo hanno conseguito il Diploma di specializzazione con il massimo dei voti, lode e dignità di stampa.

Il dottor Fenoglio, titolare dell’insegnamento di Medicina Interna nelle Scuole di specializzazione in Medicina Interna, Geriatria e Medicina d’Urgenza dell’Università di Torino, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto dai due giovani medici, il dottor Salvatore D’Agnano e la dottoressa Roberta Canta, per il contenuto scientifico oggetto delle loro Tesi e per l’importante ruolo di Ospedale di Insegnamento rivestito dal Santa Croce e Carle di Cuneo nel panorama nazionale.

Il dottor D’Agnano, in data 22 dicembre nell’Aula magna delle Molinette di Torino, ha discusso la tesi di specializzazione , dal titolo “Follow-up a sei mesi dei pazienti con COVID-19 severa e critica: TC torace di controllo e prove di funzionalità respiratoria”, co-relatore prof Luigi Fenoglio.

Obiettivo del lavoro è stato quello di determinare la presenza nel lungo termine di un quadro radiologico anomalo alla TC torace, l’alterazione delle prove di funzionalità respiratorie, la qualità della vita e il grado di disabilità residua (LONG-COVID) di oltre cento pazienti ricoverati nell’AO Santa Croce e Carle per COVID19 severa e critica.

Dai dati dello studio è emerso che il 67% dei pazienti presentava almeno un reperto anomalo alla TC torace a sei mesi e solo il 33% ha avuto una restitutio ad integrum al follow-up. Il 78% dei pazienti presentava almeno un’alterazione nelle prove di funzionalità respiratoria (spirometria, pletismografia e diffusione del CO) al controllo a sei mesi dal ricovero.

Fino al 50% dei pazienti valutati al follow up, ha lamentato un deterioramento della qualità della vita dovuta ad ansia, dolore, fatica o dispnea in seguito alla COVID19. Questi dati sottolineano come sia fondamentale un monitoraggio a lungo a termine delle persone sopravvissute alla COVID19 severa e critica per valutare l’evoluzione delle lesioni nel tempo.

La dottoressa Roberta Canta, in data 19 dicembre presso il Policlinico San Matteo di Pavia, ha discusso la tesi dal titolo “Prossimalizzazione del cancro del colon-retto: analisi retrospettiva di un periodo di 12 anni”.

Il tumore del colon- retto rappresenta il 10% di tutti i tumori diagnosticati nel mondo, terzo per incidenza dopo il tumore della mammella e del polmone, con 43.700 nuove diagnosi in Italia nel 2020 e 21.700 decessi nel 2021.

Lo studio si è proposto di valutare in un arco temporale di 12 anni la localizzazione anatomica del tumore del colon-retto per verificarne l’eventuale tendenza alla prossimalizzazione e identificarne le possibili variabili associate. Sono stati studiati 2.101 pazienti afferiti all’Ospedale Santa Croce e Carle con diagnosi istologica di questo tipo di tumore.

Nel campione analizzato la prevalenza di lesioni prossimali è risultata del 39%, con aumento nella localizzazione anatomica prossimale nel corso dei 12 anni che non ha raggiunto la significatività statistica.

L'interesse per lo studio della distribuzione delle neoplasie del colon-retto nasce dal dibattito sulla scelta dei test di screening da utilizzare: una maggiore incidenza di tumori prossimali tenderebbe a ridimensionare l'efficacia della rettosigmoidoscopia, attualmente raccomandata in Italia come prima linea, favorendo la colonscopia totale come metodo di scelta.

I due giovani medici prenderanno servizio dal mese di gennaio 2023 al Santa Croce e Carle, il dottor D’Agnano in Medicina d’Urgenza, la dottoressa Canta in Medicina Interna.

In un momento storico caratterizzato dalla carenza di medici specialisti, il ruolo dell’Ospedale di insegnamento , quello di Cuneo è stato il primo a diventarlo in Piemonte nel 2012, costituisce un modello fondamentale di formazione, ricerca ed attrazione con un’ importante ricaduta sulla performance di diagnosi e cura dei pazienti.