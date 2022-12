A Lagnasco i funerali dell’ex sindaco, tra i fondatori della rassegna "Fruttinfiore"

Si terranno giovedì 29 dicembre nella parrocchiale di Santa Maria delle Grazie a Lagnasco i funerali di Bruno Mana, 78 anni, ex sindaco del paese, che guidò negli anni dal 2004 e il 2009 dopo esserne stato consigliere e vicesindaco per due mandati.

Nelle prime ore di questa mattina l’improvvisa notizia della scomparsa, seguita a un intervento chirurgico che l’uomo, agricoltore in pensione, aveva dovuto subire nei giorni scorsi.



Fu proprio come vice, si ricorda oggi nel centro alle porte di Saluzzo, che Mana diede un importante contributo alla nascita della rassegna "Fruttinfiore", manifestazione che nel marzo prossimo terrà la sua 21ª edizione, da lui promossa insieme all’allora sindaco Paolo Persico, al presidente della Pro Loco Gigi Colombano e ai vertici di Asprofrut, in quegli anni guidata Giovanni Rubiolo.

Bruno Mana lascia la moglie Adriana, i figli Massimiliano con Mariangela, Marinella con Roberto e Alessia con Graziano, i nipoti Alessandro, Antonella, Marianna e Giovanni.

Grande il cordoglio suscitato in tutto il Saluzzese dalla notizia dell’improvvisa scomparsa. "Perdiamo una persona che ha fatto tantissimo per Lagnasco e alla quale dobbiamo molto, siamo vicini ai familiari, al cui dolore ci stringiamo con grande affetto", lo ricorda l’attuale sindaco Roberto Dalmazzo, annunciando la partecipazione dell’Amministrazione alle esequie.