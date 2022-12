Tre giorni di sci e snowboard per 68 allievi del Denina Pellico Rivoira, divisi in gruppi per livello e seguiti dai maestri della Scuola Sci di Prato Nevoso.

Il progetto, organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie, ha come obiettivo avvicinare gli studenti alla montagna e alla natura attraverso lo sport e, allo stesso tempo, far assumere comportamenti responsabili, fondamentali alla crescita della personalità dei giovani.