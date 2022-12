Gli studenti del Denina Pellico di Saluzzo alla sciperta della storia di Inalpi

Venerdi 23 Dicembre si è tenuta la prima conferenza gestita dai neoeletti rappresentanti d’istituto nonché l’ultima dell’anno 2022 per il Denina Pellico Rivoira.

Nella videoconferenza i ragazzi hanno avuto l’opportunità di collegarsi con Giovanni Invernizzi, azionista di Inalpi SPA e direttore della produzione dell'azienda, e con Matteo Torchio, responsabile Marketing e Pubbliche relazioni.

I rappresentati hanno deciso di dedicare il tema della conferenza alla storia di Inalpi essendo una realtà locale, in quanto nata a Moretta, quindi a pochi chilometri da Saluzzo, che negli ultimi anni è riuscita a distinguersi per il suo fatturato in continua crescita e i grandi obiettivi che i responsabili dell’azienda vogliono raggiungere.

Giovanni Invernizzi è riuscito a catturare l’attenzione dei ragazzi grazie al racconto delle sue storie e alla sua voglia di mettersi in gioco, elementi che l’hanno portato a far crescere la sua azienda fino a diventare una delle più grandi del territorio piemontese e nazionale.

Dopo l’intervista a Giovanni Invernizzi i rappresentanti d’istituto hanno lasciato spazio al tanto atteso Gioco di Natale, un' estrazione durata circa mezz’ora che ha visto protagonisti e vincitori di grossi premi 10 ragazzi dell’istituto.

Dopo i saluti finali, grazie all'aiuto dei tecnici informatici, il plesso Denina è stato pervaso da musica natalizia e gli studenti, al campanello finale, sono usciti da scuola con la magia del Natale nell’aria.