Settimana bianca degli studenti del Liceo Gandini di Bra sulle piste di Prato Nevoso

Da sempre lo sport svolge un ruolo fondamentale nella vita dell’uomo e in inverno molte attività appassionano gli amanti della neve.

Lo sci alpino e lo snowboard sono sicuramente tra le discipline più amate e, oltre ad essere una passione, gli sport invernali all’aria aperta portano a diversi benefici: si bruciano maggiori calorie, migliora l’umore e si rinforzano le difese immunitarie.

Allora quale migliore occasione per prepararsi alle vacanze natalizie se non respirare aria pulita in alta montagna?

Dal 19 al 23 dicembre le classi quarte e quinte del “Liceo Giolitti Gandino” di Bra hanno avuto l'opportunità di recarsi sulle piste di Prato Nevoso per la settimana bianca.

Dopo anni di COVID, dove non era stato possibile organizzare uscite di più giorni, per gli allievi è stata un'importante esperienza formativa, grazie alle 5 ore di sci al giorno, pranzi in baita e ciaspolate notturne su percorsi innevati accompagnati dalla bellezza del paesaggio notturno.

Tra le testimonianze degli studenti un’alunna della classe 5D ha condiviso il suo pensiero:

"La scuola cerca di sviluppare le passioni dei propri allievi, anche per questo motivo viene organizzata la settimana bianca. Quest’ultima è da sempre stata organizzata nello scopo di praticare sport ma anche di stringere legami più forti tra compagni. Purtroppo il covid ha impedito che ciò accadesse per qualche anno, ma finalmente nel 2022 la settimana bianca è organizzata in sicurezza. In questi giorni ci siamo divertiti tutti insieme, sono stati dei giorni formativi sia da un punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano. Dobbiamo ringraziare la nostra dirigente, la Prof.ssa Francesca Scarfì, e i professori di scienze motorie, in particolare i professori Falvo, Brignone, Racca e Panero senza i quali non sarebbe stato possibile vivere questa esperienza fantastica”.