A Saluzzo il Memorial di bocce "Giovanni Conti"

Si giocherà, mercoledi 28 dicembre, la tredicesima edizione del Memorial “ Giovanni Conti”, manifestazione boccistica per la specialità volo in programma a Saluzzo, presso la Bocciofila Auxilium.



La competizione vuole ricordare un appassionato di bocce, nonché storico ed importante sponsor del sodalizio saluzzese con l’azienda Petrolnafta. Saranno otto le quadrette iscritte; tra i giocatori che scenderanno in campo, anche Gianfranco Conti, figlio del compianto Giovanni, con la formazione sponsorizzata Petrolnafta con Mattia Mana, Emanuele Ferrero e Marco Capello.



Il via alla competizione alle ore 8,30 con la finale che si terrà alle ore 21.