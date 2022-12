Volley A1F. La vittoria con Novara regala alle Gatte il meritato pass per la Coppa Italia

Con la strepitosa vittoria ottenuta ieri nell'ultima giornata di andata della regular season contro Novara, di fronte ai 2500 spettatori del palasport, la Cuneo Granda S.Bernardo ottiene anche un inaspettato ma meritato lasciapassare per i Quarti di Finale di Coppa Italia.

In serata è giunta l'ufficializzazione dopo che Firenze ha perso il derby con Scandicci per 3-1. Busto Arsizio e Vallefoglia, pur appaiate a Cuneo con 15 punti, finiscono dietro a Signorile e compagne per peggior differenza set.

L'avventura in Coppa Italia delle cuneesi sarà difficilissima: da ottave, infatti, le Gatte nella gara secca del 25 gennaio prossimo dovranno vedersela con la prima della classe, l'inarrestabile Conegliano. Ma l'importante è esserci, poi se la giocheranno con tranquillità e spensieratezza fino in fondo.

Peccato solo che non potranno avere il caloroso sostegno del pubblico di Cuneo: la partita si gioca in casa della miglior classificata, Conegliano, la cui sede è il Palaverde di Treviso.