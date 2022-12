Bra, la Condotta Slow Food invita alla “Tombolata solidale” per iniziare insieme il 2023

Anno nuovo, abitudini vecchie. All’inizio del 2023, come sempre, la cittadinanza braidese è invitata alla “Tombolata solidale”, organizzata dalla Condotta Slow Food.

Chi, infatti, non conosce la tombola? Chi non ha passato tanti momenti di divertimento insieme a famigliari ed amici, nella speranza che la propria cartella fosse la prima ad essere completata?

Dalle ore 21 di sabato 14 gennaio, il Centro Polifunzionale G. Arpino (largo della Resistenza, 15) è pronto a trasformarsi in un paese dei balocchi, aspettando di passare dal terno alla quaterna, alla cinquina e… infine alla tombola!

Ma, come sempre, la reale importanza della manifestazione riguarda la solidarietà. Parte del ricavato contribuirà, infatti, al sostegno dei progetti Slow Food Orti in condotta, Orti in Africa ed a favore del gruppo Amici dei Bambini di Chernobyl.