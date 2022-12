Clavesana, la Provincia ha approvato il progetto di fattibilità per il ponte Ghigliani

“Come anticipato nelle scorse settimane siamo riusciti ad approvare entro fine anno il progetto di fattibilità per la riqualificazione del ponte Ghigliani di Clavesana".

Queste le parole del consigliere provinciale Pietro Danna in relazione al progetto di fattibilità per la riqualificazione del ponte sul fiume Tanaro, lungo la provinciale 258, chiuso in seguito agli eventi alluvionali del 2016.

"L'opera - prosegue Danna - finanziata grazie a fondi ministeriali (c.d Decreto Ponti) e sulla quale la Provincia è da tempo al lavoro, in sinergia ed in stretto contatto con il Comune di Clavesana. Ora l’iter progettuale proseguirà verso la approvazione del progetto definitivo, una volta espletate alcune necessarie verifiche circa lo stato di conservazione dei materiali componenti l’attuale impalcato. Ritengo sia una buona notizia in quanto si tratta di un intervento importante, non solo dal punto di vista economico, ma per ridare piena fruibilità alla viabilità locale, interessata, tra l’altro, di recente anche da un intervento su un diverso ponte di proprietà comunale”.